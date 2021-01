Transfer Talk. Weg voor Denswil naar Club ligt open - Gesprekken tussen RSCA en Ashimeru gaan goede richting uit - Genk is verlost van Dewaest

VoetbalTot 1 februari loopt in België de wintertransferperiode, die door de coronacrisis mogelijk op een lager pitje zal branden. Maar toch zal er -net zoals in het buitenland- ongetwijfeld weer de nodige activiteit volgen. De belangrijkste transfergeruchten en de ‘done deals’ in onze Transfer Talk.

Weg voor Denswil naar Club ligt open

Na enig oponthoud lijkt Stefano Denswil (27) snel in Brugge te arriveren. Het welingelichte L’Equipe weet dat het Italiaanse Bologna op het punt staat om Lille-verdediger Adama Soumaoro over te nemen. Dat maakt in principe de weg vrij voor Denswil, die vorige week al zijn medische test aflegde in het Brugse AZ Sint-Jan ziekenhuis.

’t Was door het uitvallen van Bologna-verdediger Gary Medel dat de Serie A-club plots de staart introk en de huurovereenkomst even on hold plaatste. Nu lijkt niets de tijdelijke overgang van Denswil nog in de weg te staan. Een opluchting voor Club Brugge en de speler in kwestie, die na anderhalf seizoen Italië ernaar uitkijkt om terug bij blauw-zwart aan de slag te gaan. De match tegen STVV komt wellicht nog te vroeg, maar volgende week op Beerschot zou Denswil in principe opnieuw deel moeten uitmaken van de Brugse wedstrijdkern. Club huurt Denswil tot het einde van het seizoen. In het contract werd geen aankoopoptie opgenomen. (TTV)

Volledig scherm Denswil (links). © EPA

Racing Genk leent Dewaest uit aan Toulouse

KRC Genk verhuurt Sébastien Dewaest tot het einde van het seizoen aan het Franse Toulouse. De huidige nummer twee uit de Ligue 2 heeft ook een aankoopoptie.

De 29-jarige Dewaest zat al langere tijd op een dood spoor in Limburg. Hij speelde dit seizoen geen minuut en hoorde sinds september niet meer tot de selectie.

Dewaest stapte in de zomer van 2015 van Charleroi over naar Genk. Hij werd er meteen een basisspeler, al verdween hij enkele maanden uit beeld na een zware knieblessure in 2017. In 2019 werd Dewaest met Genk kampioen. Vorig seizoen droeg hij de aanvoerdersband, maar die speelde hij aan het begin van dit seizoen kwijt na enkele incidenten op training met onder meer toenmalig coach Hannes Wolf. Daarna werd de verdediger naar de B-kern verwezen.

Bij Toulouse wordt Dewaest ploegmaat van Aaron Leya Iseka en Brecht Dejaegere.

Volledig scherm Dewaest. © Photo News

KV Mechelen zoekt ook in Duitsland naar nieuwe spits

Een uitleenbeurt van Standard-spits Felipe Avenatti aan KV Mechelen lijkt alsmaar verder weg. De Uruguayaan twijfelt of Malinwa wel de ideale club voor hem is. Met ook stevige concurrentie van andere clubs voor Hamdi Harbaoui, heeft KVM nu twee Duitse pistes op het oog.

João Klauss (23), een Duitse spits met Braziliaanse roots, is een van de kandidaten. Hij kon voorlopig nog niet doorbreken bij Bundesliga-club Hoffenheim, maar maakte in het verleden wel al het mooie weer op uitleenbasis bij Helsinki en LASK. Ook KV Mechelen hoopt hem te huren. Een andere naam die circuleert, is die van Hamburg-spits Lukas Hinterseer (29), een Oostenrijker die in juni einde contract is. Malinwa heeft contact gelegd met beide spelers en hun clubs en wacht nu op hun antwoord. Het hoopt zo snel mogelijk een nieuwe spits te kunnen aantrekken. (ABD)

Volledig scherm João Klauss. © AP

Gesprekken met Ashimeru gaan goede richting uit

Anderlecht ziet in Majeed Ashimeru (23) van RB Salzburg de ideale versterking voor het middenveld. Het ziet er ook naar uit dat de Ghanees naar België zal komen. De gesprekken over een uitleenbeurt met aankoopoptie gaan de goede richting uit, zo meldden Oostenrijkse bronnen. Zaterdag speelt RSCA een oefenmatch tegen Lierse K. en een week later wacht nog een 1B-club: de buren van Union Saint-Gilloise. (PJC/TLB)

STVV haalt Mboyo

Zonder ongelukken ruilt Ilombo Mboyo vandaag KV Kortrijk voor STVV. Het contract van de spits bij de West-Vlamingen loopt pas eind van het seizoen af maar de Truiense club wist hem vroeger los te weken. (FKS)

Volledig scherm Ilombo Mboyo. © BELGA

Chevalier op weg naar... KV Kortrijk

Volgens Franse bron keert Teddy Chevalier terug naar KV Kortrijk. De Nordist liet KVK in de zomer van 2019 achter zich om te kiezen voor Valenciennes in de buurt van zijn woning. Eerder keerde hij ook al eens vanuit Lens terug naar de club waar hij het meeste succes kende. (ESK)

Volledig scherm Teddy Chevalier. © Photo News