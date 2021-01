Transfer Talk. Veel aanbiedingen, maar Bezus blijft bij AA Gent - Club praat verder met Aston Villa-spits (18) - Juventus strikt beloftevolle middenvelder

Football Talk Football Talk. Napoli, met Mertens als invaller, bekert verder - Janevski opnieuw aan de slag in Cyprus

28 januari Bekerhouder Napoli stootte door naar de halve finales van de Coppa Italia na een 4-2 zege tegen Spezia. Koulibaly (5.), Lozano (20.), Politano (30.) en Elmas (40.) zorgden al voor de pauze voor een 4-0 voorsprong. Gyasi (70.) en Acampora (73.) scoorden nog tegen. Dries Mertens zat op de bank, maar mocht twee minuten voor tijd nog even komen meedoen. In de halve finales neemt Napoli het op tegen Atalanta. Inter Milaan en Juventus staan tegenover elkaar in de andere halve finale.