Transfer Talk. Veel aanbiedingen, maar Bezus blijft bij AA Gent - Club praat verder met Aston Villa-spits (18) - Boljevic naar Eupen

Transfer TalkTot en met 1 februari loopt in België de wintertransferperiode. Het slot nadert dus. Halen onze clubs nog die broodnodige versterking? Of geraken ze alsnog van die overbodige speler verlost? En ook in het buitenland zullen er nog deals worden gemaakt. De belangrijkste transfergeruchten en de officiële deals ontdekt u dagelijks in onze Transfer Talk!

Veel aanbiedingen, maar Bezus blijft bij AA Gent

Roman Bezus (30) heeft AA Gent laten weten dat hij de volgende maanden zijn kansen wil grijpen bij de Buffalo’s. De Oekraïense middenvelder kon nochtans rekenen op flink wat belangstelling. Het Cypriotische Anorthosis Famagusta en de Turkse clubs Sivasspor en Ankaragücü toonden flinke belangstelling om Bezus de volgende maanden op huurbasis over te nemen. Vooral de twee Turkse clubs hadden financieel veel over voor de komst van Bezus, maar die heeft intussen beslist dat hij bij Gent wil blijven. Bezus speelde voor het laatst voor AA Gent op 26 december, uit bij Kortrijk. De voorbije wedstrijden haalde hij zelfs de bank niet, maar hij wil zich opnieuw in de gunst van zijn coach proberen te werken op training. (RN)

Volledig scherm Roman Bezus. © BELGA

Club praat verder met winger Philogene-Bidace (18)

De tijd tikt voor Club Brugge, dat voor maandagnacht een nieuwe winger wil strikken ter vervanging van Krépin Diatta. Vanuit die optiek lopen de gesprekken met Aston Villa-aanvaller Jaden Philogene-Bidace (18) nog steeds. De Engelsman is na dit seizoen einde contract. Philogene-Bidace heeft een nieuw voorstel op zak, maar denkt er flink over na om andere oorden op te zoeken. Afwachten of het eerstdaags tot een deal komt, Club houdt intussen andere pistes open. Zo hoopt de competitieleider nog steeds dat Man United-winger Facundo Pellistri Brugge boven Alavés of een verlengd verblijf bij de Mancunians verkiest. Wordt vervolgd. (TTV)

Juventus strikt negentienjarige Rovella van Genoa

Juventus heeft de beloftevolle middenvelder Nicolo Rovella (19) aangetrokken. De Oude Dame betaalt voor zijn diensten 18 miljoen euro aan Genoa, waar hij het seizoen op huurbasis zal uitdoen. Tegelijk verhuizen middenvelder Manolo Portanova (20) en aanvaller Elia Petrelli (19) voor respectievelijk 10 en 8 miljoen euro van Turijn naar Genoa.

Rovella is een Italiaanse belofteninternational. Hij speelde dit seizoen al elf wedstrijden voor Genoa. Bij Juventus ondertekende hij een contract tot 2024.

Portanova kwam dit seizoen drie keer in actie voor Juventus, Petrelli speelde in het B-elftal.

Volledig scherm Nicolo Rovella. © Photo News

Eupen leent Boljevic van Standard

AS Eupen leent de Montenegrijnse international Aleksandar Boljevic tot aan het einde van het seizoen van Standard. De 25-jarige aanvaller kwam via Waasland-Beveren in België terecht en versierde in de zomer van 2019 een transfer naar Standard. Dit seizoen kwam Boljevic echter amper aan voetballen toe aan de boorden van de Maas, waardoor hij bij Eupen op zoek moet naar speelminuten.

“We zijn heel tevreden met de overgang van Aleksandar”, reageert Jordi Condom, sportief directeur bij de Panda’s. “Met zijn ervaring van meer dan honderd wedstrijden in de Jupiler Pro League en 21 interlands kan hij ons helpen om een mooi einde aan het seizoen te maken. Met zijn techniek en snelheid zal hij ons team offensief versterken en doelgerichter maken.”

Volledig scherm Boljevic. © Photo News