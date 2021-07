Transfer Talk. Vanzeir verlengt contract bij Union - Hertha Berlijn pikt transfervrije Jovetic op

VoetbalHet nieuwe voetbalseizoen ging intussen van start, maar de transfermolen draait nog steeds op volle toeren. Welke smaakmakers vertrekken uit de Jupiler Pro League? Wie gooit met de miljoenen? Alle transferontwikkelingen in binnen- én buitenland volgt u dagelijks in onze Transfer Talk.

Dante Vanzeir blijft Union tot 2024 trouw

Twee dagen na de meer dan geslaagde rentree in de Belgische hoogste klasse (1-3 winst op Anderlecht) heeft Union het contract van smaakmaker Dante Vanzeir opengebroken tot 2024. Dat maakte de club uit Sint-Gillis op de clubwebsite bekend. In het hernieuwde contract is ook een optie opgenomen om nog een extra jaar te verlengen.

Vanzeir streek vorig seizoen neer in het Dudenpark en had met 19 goals een belangrijk aandeel in titel en promotie. Het Genkse jeugdproduct kwam in het seizoen 2016-2017 voor het eerst piepen in de Jupiler Pro League. Nadien kwam hij uit voor Beerschot en KV Mechelen, alvorens zich aan te sluiten bij de Unionisten.

Montpellier haalt verdediger Mamadou Sakho weer naar Frankrijk

Montpellier heeft zich versterkt met de 31-jarige verdediger Mamadou Sakho, die sinds 2016 aan de slag was bij Crystal Palace. Volgens de Franse pers ondertekent hij bij Montpellier een contract voor drie seizoenen.

De Fransman keert na acht jaar Engeland terug naar zijn thuisland. Over het Kanaal voetbalde hij voor Liverpool (2013-2016) en Crystal Palace (op huurbasis sinds 2016, nadien getransfereerd). Bij de Eagles was hij deze zomer einde contract. In eigen land verdedigde hij tussen 2007 en 2013 de kleuren van Paris Saint-Germain. Sakho telt 29 caps (met daarin 2 doelpunten) bij de Franse nationale ploeg, maar werd sinds het najaar van 2018 niet meer opgeroepen.

Volledig scherm Mamadou Sakho probeert Michy Batshuayi het schieten te beletten. © AFP

Hertha Berlijn pikt transfervrije Jovetic op

Hertha Berlijn, de club van onze landgenoten Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio, heeft zich versterkt met aanvaller Stevan Jovetic. De 31-jarige Montenegrijn was transfervrij sinds zijn contract bij Monaco eind juni afliep. Hij ondertekende in de Duitse hoofdstad een overeenkomst voor twee seizoenen, met optie op nog een extra seizoen.

Jovetic was bij Monaco vorig seizoen goed voor zeven goals en één assist in 33 officiële duels. Hij was sinds eind augustus 2017 aan de slag in het prinsdom. Voordien verdedigde hij ook de kleuren van Partizan Belgrado, Fiorentina, Manchester City, Inter Milaan en Sevilla. Het wordt zijn eerste avontuur in de Bundesliga.

Hertha Berlijn beëindigde de Bundesliga vorig seizoen op een erg teleurstellende veertiende plaats (op achttien ploegen). De club uit de Duitse hoofdstad had maar twee puntjes voorsprong op FC Keulen, dat als zestiende barrages moest spelen voor het behoud.

