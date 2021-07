Transfer Talk. United haalt Varane - KVO koopt spits en leent hem meteen uit - Vanzeir verlengt bij Union

VoetbalHet nieuwe voetbalseizoen ging intussen van start, maar de transfermolen draait nog steeds op volle toeren. Welke smaakmakers vertrekken uit de Jupiler Pro League? Wie gooit met de miljoenen? Alle transferontwikkelingen in binnen- én buitenland volgt u dagelijks in onze Transfer Talk.

United en Real vinden akkoord rond Varane

Manchester United heeft dinsdag laten weten met Real Madrid een akkoord te hebben gevonden over de overgang van de Franse international Raphaël Varane. Varane, die het WK won met Frankrijk en onder meer viermaal de Champions League met Real Madrid, moet wel nog medische testen afleggen bij de Engelse topclub.

Met de overgang zou volgens Britse media een bedrag van bijna 40 miljoen euro zijn gemoeid. Varane speelde meer dan 350 wedstrijden voor Real Madrid. Met de Spaanse club won de Franse international drie landstitels (2011/12, 2016/17 en 2019/20) en vier keer de Champions League (2013/14, 2015/16, 2016/17 en 2017/18). Hij won ook eenmaal de Copa del Rey (2013/14) en viermaal het WK voor clubs (2014, 2016, 2017 en 2018). Real nam Varane in 2011 over van RC Lens.

Naast Varane komt ook Jadon Sancho de rangen van de Reds vervoegen, hij komt over van Borussia Dortmund voor 85 miljoen euro.

Volledig scherm Raphael Varane. © AFP

KV Oostende haalt spits, die meteen op huurbasis naar Nancy trekt

KV Oostende heeft aanvaller Andrew Jung aangetrokken, die overkomt van Châteauroux dat vorig seizoen uit de Franse tweede klasse degradeerde. Vorig seizoen speelde hij op uitleenbasis bij derdeklasser Quevilly-Rouen, waarmee hij topschutter van de reeks werd en promotie naar de Ligue 2 afdwong. De spits ondertekent een overeenkomst tot 2025 maar wordt eerst nog twee seizoenen uitgeleend aan zusterclub AS Nancy.

“Jung toonde zijn kwaliteiten als spits vorig seizoen in National 1, de Franse derde klasse”, zegt Executive President Gauthier Ganaye. “Met 23 goals bewees hij over torinstinct te beschikken. De stap van de Franse derde klasse naar de Belgische eerste klasse zou echter misschien te bruusk zijn, daarom is een tussenstop bij Nancy opportuun voor de speler en zijn carrière. Bovendien was de speler zelf ook vragende partij om eerst bij Nancy aan de slag te gaan alvorens de stap naar het buitenland te zetten. Dankzij de synergie tussen onze clubs kunnen we een speler dergelijk traject voorleggen. Dit is dus een fantastische transfer, zowel voor KVO als voor Nancy.”

KVO opende de Jupiler Pro League afgelopen weekend met een forse 0-3 thuisnederlaag tegen Charleroi.

Dante Vanzeir blijft Union tot 2024 trouw

Twee dagen na de meer dan geslaagde rentree in de Belgische hoogste klasse (1-3 winst op Anderlecht) heeft Union het contract van smaakmaker Dante Vanzeir opengebroken tot 2024. Dat maakte de club uit Sint-Gillis op de clubwebsite bekend. In het hernieuwde contract is ook een optie opgenomen om nog een extra jaar te verlengen.

Vanzeir streek vorig seizoen neer in het Dudenpark en had met 19 goals een belangrijk aandeel in titel en promotie. Het Genkse jeugdproduct kwam in het seizoen 2016-2017 voor het eerst piepen in de Jupiler Pro League. Nadien kwam hij uit voor Beerschot en KV Mechelen, alvorens zich aan te sluiten bij de Unionisten.

Borussia Dortmund officialiseert komst Donyell Malen

Borussia Dortmund heeft de transfer van Donyell Malen afgerond. De Duitse topclub stelde de Nederlandse aanvaller vandaag voor op de clubwebsite. Hij ondertekende een contract voor vijf seizoenen. De 22-jarige Malen maakt de overstap van PSV Eindhoven en kwam in de jeugd nog uit voor Arsenal. In de afgelopen drie seizoenen was hij goed voor 40 competitiedoelpunten in de Eredivisie.

Met de overgang naar de club van Rode Duivels Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier is een bedrag van zo’n 30 miljoen euro gemoeid: “Donyell is een speler met een groot aanvallend potentieel, die doelgevaar uitstraalt. Hij heeft creativiteit en tempoverhogingen in zich”, gaf sportief directeur Michael Zorc een woordje uitleg bij de nieuwste aanwinst.

Volledig scherm Donyell Malen. © AFP

Montpellier haalt verdediger Mamadou Sakho weer naar Frankrijk

Montpellier heeft zich versterkt met de 31-jarige verdediger Mamadou Sakho, die sinds 2016 aan de slag was bij Crystal Palace. Volgens de Franse pers ondertekent hij bij Montpellier een contract voor drie seizoenen.

De Fransman keert na acht jaar Engeland terug naar zijn thuisland. Over het Kanaal voetbalde hij voor Liverpool (2013-2016) en Crystal Palace (op huurbasis sinds 2016, nadien getransfereerd). Bij de Eagles was hij deze zomer einde contract. In eigen land verdedigde hij tussen 2007 en 2013 de kleuren van Paris Saint-Germain. Sakho telt 29 caps (met daarin 2 doelpunten) bij de Franse nationale ploeg, maar werd sinds het najaar van 2018 niet meer opgeroepen.

Volledig scherm Mamadou Sakho probeert Michy Batshuayi het schieten te beletten. © AFP

Hertha Berlijn pikt transfervrije Jovetic op

Hertha Berlijn, de club van onze landgenoten Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio, heeft zich versterkt met aanvaller Stevan Jovetic. De 31-jarige Montenegrijn was transfervrij sinds zijn contract bij Monaco eind juni afliep. Hij ondertekende in de Duitse hoofdstad een overeenkomst voor twee seizoenen, met optie op nog een extra seizoen.

Jovetic was bij Monaco vorig seizoen goed voor zeven goals en één assist in 33 officiële duels. Hij was sinds eind augustus 2017 aan de slag in het prinsdom. Voordien verdedigde hij ook de kleuren van Partizan Belgrado, Fiorentina, Manchester City, Inter Milaan en Sevilla. Het wordt zijn eerste avontuur in de Bundesliga.

Hertha Berlijn beëindigde de Bundesliga vorig seizoen op een erg teleurstellende veertiende plaats (op achttien ploegen). De club uit de Duitse hoofdstad had maar twee puntjes voorsprong op FC Keulen, dat als zestiende barrages moest spelen voor het behoud.

