Transfer Talk. Union kondigt aanwinst nummer drie aan - RSCA-talent trekt naar KV Kortrijk

Jupiler Pro League PORTRET. Van ‘chauffeur’ tot topmake­laar in Monaco: Christophe Henrotay, spelers­agent met netwerk onder de allergroot­sten

Herman Van Holsbeeck, ex-manager van RSC Anderlecht, werd opgepakt in verband met de zaak rond voetbalmakelaar Christophe Henrotay. Die laatste begon goed 20 jaar geleden als ‘chauffeur’ in het makelaarswereldje, maar in de loop der jaren bouwde hij een netwerk uit onder de allergrootsten. Een portret.

19 januari