Transfer Talk. Union kondigt aanwinst nummer drie aan - RSCA-talent trekt naar KV Kortrijk, dat ook Reynolds beet heeft

Eredivisie Heracles schorst Rai Vloet na nieuwe feiten: ex-speler STVV was onder invloed en reed meer dan 200 km/u toen hij dodelijk ongeval veroorzaak­te

Ex-STVV-speler Rai Vloet (26) is per direct geschorst door Heracles Almelo. Vrijdag kwamen er nieuwe feiten aan het licht over het ongeluk waarbij een kind van 4 jaar omkwam. De aanvallende middenvelder reed in de nacht van 13 op 14 november veel te hard en had veel te veel alcohol in zijn bloed. De ouders van het overleden kind deden hun verhaal: “Heeft hij spijt?”

22 januari