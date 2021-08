Transfer Talk. Tunesiër van Juve op weg naar Standard - Cercle huurt Villarreal-spits - Club leent Van den Keybus uit aan Westerlo

VoetbalHet nieuwe voetbalseizoen ging intussen van start, maar de transfermolen draait nog steeds op volle toeren. Welke smaakmakers vertrekken uit de Jupiler Pro League? Wie gooit met de miljoenen? Alle transferontwikkelingen in binnen- én buitenland volgt u dagelijks in onze Transfer Talk.

Cercle Brugge huurt Alex Millan (Villarreal)

Cercle Brugge heeft een tweede Spaanse spits op de kop kunnen tikken. Na Waldo Rubio (Real Valladolid), die tweemaal scoorde in evenveel invalbeurten, is TD Carlos Aviña vandaag tot een akkoord gekomen met Villarreal over de huur voor de rest van het seizoen (met optie tot aankoop) van aanvaller Alex Millan. De 21-jarige Millan is een echte diepe spits, die vorig seizoen bij Villarreal B dertien keer scoorde. (LUVM)

Tunesiër Rafia (Juve) op weg naar Standard

Standard staat op het punt zich te versterken met Hamza Rafia. De 22-jarige Tunesiër moet de overstap maken van Juventus, waar hij sinds 2019 voor uitkomt. Rafia speelde zich in januari in de kijker door Juve met een doelpunt in de verlengingen tegen Genoa naar de kwartfinale van de Coppa Italia te trappen. (KTH)

Club Brugge leent Thomas Van den Keybus uit aan Westerlo

Club Brugge leent Thomas Van den Keybus (20) tot het einde van het seizoen uit aan 1B-club KVC Westerlo. De middenvelder maakte al geruime tijd deel uit van de Brugse A-kern. Hij debuteerde een jaar geleden in de Brugse derby en kwam nadien nog vier keer in actie voor het eerste elftal van blauw-zwart. Met Club NXT speelde hij vorig seizoen nog 18 matchen in 1B. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en twee assists.

Volledig scherm Thomas van den Keybus. © Photo News

Charleroi en Gjoko Zajkov ontbinden contract

Sporting Charleroi en Gjoko Zajkov (26) hebben in onderling overleg het contract van de Noord-Macedonische verdediger ontbonden. Dat melden de Carolo’s. Zajkov kwam in de zomer van 2015 op huurbasis over van Stade Rennais, een jaar later nam Charleroi hem definitief over. Hij droeg 38 keer het shirt van de Henegouwse club.

Newcastle United neemt Joe Willock over van Arsenal

Newcastle United heeft middenvelder Joe Willock (21) definitief aangetrokken. De Engelse belofte-international komt over van Arsenal. Dat hebben de Magpies vrijdag aangekondigd.

Willock speelde van februari tot mei 2021 al op huurbasis voor Newcastle. In die periode maakte de bij Arsenal opgeleide middenvelder indruk met acht doelpunten in 14 Premier League-wedstrijden. Zondag kan Newcastle nog geen beroep doen op Willock in de thuismatch tegen West Ham op de eerste speeldag in de Premier League. Een week later is hij wel beschikbaar voor het duel met Aston Villa.

