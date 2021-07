Transfer Talk. Trésor tekent voor vier seizoenen bij Racing Genk - Union trekt Damien Marcq aan

Trésor voor vier seizoenen naar Genk

Wat al een tijdje in de lucht hing is nu ook officieel. Racing Genk heeft zich versterkt met Mike Trésor Ndayishimiye. De 22-jarie Belgische vleugelaanvaller komt over van Willem II en tekende gisteren een contract tot 2025 in de Luminus Arena. Trésor groeide op in Antwerpen en heeft Burundese roots, ook zijn vader Freddy was profvoetballer en schopte het tot Burundees international. Zijn jeugdopleiding kreeg hij bij Anderlecht, maar zijn debuut als prof maakte hij in 2018 bij NEC in de Nederlandse tweede klasse. Debuteren in de Eredivisie deed de ex-jeugdinternational een jaar later bij Willem II onder Adrie Koster. Hij speelde in totaal 60 wedstrijden met Willem II op het hoogste niveau in Nederland en was daarin goed voor 14 doelpunten en 18 assists. Bij Genk zal Trésor in eerste de concurrentie moeten aangaan met Théo Bongonda. (KDZ)