Transfer Talk. Trésor tekent voor vier seizoenen bij Racing Genk - Antwerp stalt Pius jaartje bij STVV - Balotelli naar Turkse promovendus

Transfer TalkDe voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen is volop bezig, dus draait ook de transfermolen op volle toeren. Welke smaakmakers vertrekken uit de Jupiler Pro League? Wie gooit met de miljoenen? En wat met Lionel Messi, blijft hij of blijft hij niet bij Barcelona? Alle transferontwikkelingen in binnen- én buitenland volgt u dagelijks in onze Transfer Talk.

Pius op huurbasis naar STVV

Antwerp stalt Junior Pius nog een jaartje bij STVV. De verdediger werd ook afgelopen winter al een half seizoen uitgeleend aan de Limburgers, waar hij toen vijf keer in actie kwam. De 25-jarige Nigeriaan heeft nog een contract voor twee jaar lopen bij Antwerp.

Balotelli naar Turkse promovendus

Mario Balotelli heeft alweer een opvallende transfer beet. De Italiaan, die in het verleden de kleuren van Internazionale, Manchester City, AC Milan, Liverpool, OGC Nice, Olympique Marseille, Brescia en Monza verdedigde, trekt nu naar de Turkse promovendus Adana Demirspor. Dat kondigde de club aan op Twitter.

“Hij wil succesvol zijn bij ons, om daarna naar het WK in Qatar te gaan”,aldus de voorzitter van de Turkse club. Balotelli is deze zomer transfervrij geworden, nadat zijn contract bij Serie B-club Monza afliep.

Trésor voor vier seizoenen naar Genk

Wat al een tijdje in de lucht hing is nu ook officieel. Racing Genk heeft zich versterkt met Mike Trésor Ndayishimiye. De 22-jarige Belgische vleugelaanvaller komt over van Willem II en tekende gisteren een contract tot 2025 in de Luminus Arena. Trésor groeide op in Antwerpen en heeft Burundese roots, ook zijn vader Freddy was profvoetballer en schopte het tot Burundees international. Zijn jeugdopleiding kreeg hij bij Anderlecht, maar zijn debuut als prof maakte hij in 2018 bij NEC in de Nederlandse tweede klasse. Debuteren in de Eredivisie deed de ex-jeugdinternational een jaar later bij Willem II onder Adrie Koster. Hij speelde in totaal 60 wedstrijden met Willem II op het hoogste niveau in Nederland en was daarin goed voor 14 doelpunten en 18 assists. Bij Genk zal Trésor in eerste de concurrentie moeten aangaan met Théo Bongonda. (KDZ)

Union trekt Damien Marcq aan

De honger van Union op de transfermarkt is nog niet gestild. De Brusselaars maakten woensdag nog een nieuwkomer bekend. De Franse middenvelder Damien Marcq tekent een contract van één jaar met optie op een extra jaar bij de Unionisten. “De verdedigende middenvelder van 32 jaar brengt heel wat ervaring mee en was een vrije speler nadat zijn contract afliep bij Zulte Waregem”, klinkt het op de clubsite. Voordien speelde Marcq in België nog bij Sporting Charleroi en AA Gent.

Flankverdediger Jordanov gaat van Union naar Westerlo

Westerlo heeft zich versterkt met flankspeler Edisson Jordanov. De 28-jarige Bulgaarse Duitser, die vorig seizoen voetbalde bij 1B-kampioen Union, zette zijn handtekening onder een contract voor twee jaar, met optie voor een seizoen extra. Dat hebben de Kemphanen woensdag gemeld.

Jordanov genoot zijn opleiding bij Hansa Rostock. In 2013 verkaste hij naar Borussia Dortmund. Na passages bij Stuttgart Kickers, Münster, Dudelange en Virton kwam hij vorige zomer bij Union terecht.

In 25 wedstrijden voor l’USG lukte Jordanov, die zowel op de links- als op de rechtsback uit de voeten kan, vijf assists. Toch kon hij Mazzu en het Brusselse bestuur niet overtuigen van een verlengd bedrijf. De optie om te verlengen voor een seizoen werd niet gelicht.

Jordanov promoveert dus niet mee naar 1A en gaat transfervrij naar Westerlo. Het 1B-publiek leerde de verdediger twee seizoenen geleden kennen als een van de sterkhouders bij Excelsior Virton. Samen met Lapoussin en Moris verkaste hij na de financiële malaise in de Gaume naar de hoofdstad.

Kapitein Mercier blijft OH Leuven trouw

Xavier Mercier heeft zijn contract bij Oud-Heverlee Leuven verlengd tot juni 2023. Dat heeft OHL woensdag gemeld. “Ik ben heel erg blij dat ik een vervolg kan breien aan het avontuur bij OH Leuven. Hier voel ik me echt in mijn sas. Zowel op als naast het veld”, zegt Mercier. “De voorbije weken waren niet altijd makkelijk met die transferbeslommeringen. Maar nu ik weet waar mijn toekomst ligt, kan ik me volledig focussen op het komende seizoen.”

De bijna 32-jarige Fransman speelt sinds 2019 voor OHL, dat toen nog in tweede klasse uitkwam. Vorig seizoen was hij in 1A goed voor tien doelpunten en vijftien assists. “Ik kende vorig seizoen mijn beste ooit”, vervolgt de Leuvense kapitein. “Daarvoor moet ik de technische staf en mijn medemaats danken. Zij geven me heel veel vertrouwen. Ik ben ervan overtuigd dat ik nog kan verbeteren onder Marc Brys. Hij weet perfect hoe hij me moet uitspelen. Ik besef ook wel dat het lastig wordt om mijn knappe seizoen te herhalen. Toch leg ik de lat bewust heel hoog en wil ik minstens even sterk presteren als vorig seizoen.”

Franse interesse in Uronen

Het Franse Brest heeft zijn zinnen gezet Jere Uronen. De ploeg uit Bretagne bracht ook al een bod uit bij Racing Genk, dat zich daar op dit moment over beraadt.

Brest eindigde afgelopen seizoen op een 17de plaats in de Ligue 1. Genk hoopt op een transferbedrag van om en bij de 3 miljoen, maar de kans dat Brest daaraan wil voldoen is klein. Uronen speelt sinds 2016 voor Racing Genk en gaat nu zijn laatste contractjaar in. Hij was met Finland ook nog tegenstander van de Rode Duivels op het EK. (KDZ)

Volledig scherm Jere Uronen. © Photo News

Franse linksback voor OH Leuven

Oud-Heverlee Leuven heeft de 23-jarige Fransman Scotty Sadzoute aangetrokken. De linksback, die eigendom van Lille was, ondertekent een contract voor drie seizoenen aan Den Dreef. De regerende Franse landskampioen leende de linksvoetige verdediger de voorbije twee seizoenen uit aan Pau.

Sadzoute ondertekende in 2018 zijn eerste profcontract bij Lille. Daar lukte het niet om door te breken, waardoor hij ervaring ging opdoen bij Pau. In de campagne 2019-2020 dwong hij mee de promotie naar de Ligue 2 af.

“Als polyvalente, linksvoetige verdediger geeft Scotty ons extra defensieve mogelijkheden in de kern”, licht technisch directeur Wim De Corte deze transfer toe. “Sadzoute kende zijn postformatie bij het befaamde centre de formation van Lille en brak door bij Pau, in de Franse derde klasse. Vorig seizoen werkte hij een knap seizoen af in de Ligue 2.”

