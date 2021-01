Transfer Talk. Tissoudali staat op vertrekken - Club ziet twee pistes in het water vallen - AA Gent richt vizier op Griekse spits

Transfer TalkTot en met 1 februari loopt in België de wintertransferperiode. Het slot nadert dus. Halen onze clubs nog die broodnodige versterking? Of geraken ze alsnog van die overbodige speler verlost? En ook in het buitenland zullen er nog deals worden gemaakt. De belangrijkste transfergeruchten en de officiële deals ontdekt u dagelijks in onze Transfer Talk!