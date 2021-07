Transfer Talk. Tielemans onderhandelt over nieuw contract, Praet mag weg bij Leicester

Voetbal 1A Nieuwkomer Frey geeft visite­kaart­je af bij Antwerp (maar kan nederlaag toch niet voorkomen)

25 juli Iemand Dieumerci Mbokani gemist? Het lag in elk geval niet aan Antwerps nieuwe aanvalsleider Michael Frey (27) dat de Great Old zondagmiddag met 3-2 verloor van KV Mechelen. Helaas voor Antwerp was niet iedereen op het niveau van Frey.