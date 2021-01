Transfer Talk. Tau verlaat Anderlecht - RC Genk haalt Amerikaanse international - Teddy Chevalier keert terug naar KV Kortrijk

VoetbalTot 1 februari loopt in België de wintertransferperiode, die door de coronacrisis mogelijk op een lager pitje zal branden. Maar toch zal er -net zoals in het buitenland- ongetwijfeld weer de nodige activiteit volgen. De belangrijkste transfergeruchten en de ‘done deals’ in onze Transfer Talk.

Teddy Chevalier keert terug naar KV Kortrijk, in de zomer komt ook Vandendriessche

Teddy Chevalier tekent bij KV Kortrijk een contract voor anderhalf jaar plus een optie van nog een bijkomend seizoen, op voorwaarde dat hij het vorige jaar voldoende wedstrijden heeft gespeeld. De spits viel woensdag nog in bij zijn Franse werkgever Valenciennes, maar is zaterdagavond al speelgerechtigd tegen KRC Genk.

Teddy Chevalier (33) was dé chouchou van KV Kortrijk, zeker in de jaren toen hij met Ivan Santini een sterk aanvalsduo bleek. Twee keer vertrok hij niet zonder herrie bij de club. Eerst naar Turkije, anderhalf jaar geleden naar het Noord-Franse Valenciennes. Twee keer keerde hij terug, eerst vanuit Lens, nu vanuit de andere Ligue 2-club, Valenciennes.

Bovendien haalt KV Kortrijk voor volgend seizoen ook nog middenvelder Kevin Vandendriessche die einde contract is bij KV Oostende. (ESK)

Volledig scherm Teddy Chevalier. © BELGA

Tau keert terug naar Brighton

De uitleenperiode van Percy Tau bij Anderlecht zit er vervroegd op. De Zuid-Afrikaanse aanvaller (26) keert terug naar Brighton, dat de administratieve papiermolen rond zijn terugkeer geregeld kreeg. Anderlecht hield al enkele weken rekening met een vertrek van Tau. In 14 optredens voor paars-wit was hij goed voor 4 goals en een assist. Brighton leende hem eerder ook al uit aan Union en Club Brugge. Afwachten of hij nu zijn kans krijgt (en grijpt) in de Premier League.

Volledig scherm Percy Tau. © Photo News

Daniel Iversen (OHL) keert terug naar Leicester City

De Deense doelman Daniel Iversen, die sinds augustus door Oud-Heverlee Leuven werd gehuurd van Leicester City, keert terug naar de Premier League. Dat deelde OHL donderdag mee.

De 23-jarige doelman speelde maar vijf wedstrijden voor de promovendus uit Leuven. In de uitwedstrijd tegen KV Oostende raakte hij geblesseerd. Zijn vervanger Rafael Romo kreeg vanaf toen voorrang in de hiërarchie.

Iversen werd de afgelopen twee seizoen eerst uitgeleend aan Oldham Athletic in de League Two (4e klasse) en vervolgens aan Rotherham United in de League One (3e klasse). De Deense international werd opgeleid bij Esbjerg. In januari 2016 maakte hij de overstap naar de beloften van Leicester City, waar hij nog een contract tot 2025 heeft. Hij heeft twee caps bij de nationale ploeg van Denemarken en zestien bij de beloften van zijn land.

AA Gent leent overbodige Eric Smith uit aan FC St. Pauli

Van de ene uitleenbeurt naar de andere. Eric Smith (23), pas terug van een klein jaar op huurbasis bij het Zweedse IFK Norrköping, wordt opnieuw uitgeleend door AA Gent. Dit keer aan FC St Pauli, het nummer 17 in de tweede Bundesliga. De Duitse club bedong ook een aankoopoptie. Smith kwam in 2018 toe in Gent, maar kon er zich nooit doorzetten. Hij speelde nog maar amper drie wedstrijden voor de Buffalo’s.

Volledig scherm Eric Smith © BELGA

Genk haalt Amerikaanse international

Racing Genk heeft zijn tweede wintertransfer beet. Centrale verdediger Mark McKenzie (21) tekent tot midden 2025. McKenzie is Amerikaans international en komt over van MLS-club Philadelphia Union. “Hij is een van de aanstormende talenten uit de Amerikaanse Major League Soccer”, klinkt het vanuit Genk. “Hij is een stevige centrale verdediger met twee uitstekende voeten, kopbalsterk en klaarkijkend. Hij werd zopas verkozen in het MLS-elftal van het seizoen. Met zijn club eindigde hij op de eerste plaats in de reguliere competitie.” De Limburgse club hoopt dat McKenzie snel naar België kan afreizen.

Volledig scherm Mark McKenzie (rechts). © USA TODAY Sports

Officieel: Denswil naar Club Brugge

Het hing al even in de lucht en is nu ook officieel: Club Brugge haalt Stefano Denswil (27) terug naar Jan Breydel. Blauw-zwart huurt de Nederlandse verdediger tot het einde van dit seizoen van Serie A-club Bologna, zonder aankoopoptie.

Volledig scherm Denswil (links). © EPA

Racing Genk leent Dewaest uit aan Toulouse

KRC Genk verhuurt Sébastien Dewaest tot het einde van het seizoen aan het Franse Toulouse. De huidige nummer twee uit de Ligue 2 heeft ook een aankoopoptie.

De 29-jarige Dewaest zat al langere tijd op een dood spoor in Limburg. Hij speelde dit seizoen geen minuut en hoorde sinds september niet meer tot de selectie.

Dewaest stapte in de zomer van 2015 van Charleroi over naar Genk. Hij werd er meteen een basisspeler, al verdween hij enkele maanden uit beeld na een zware knieblessure in 2017. In 2019 werd Dewaest met Genk kampioen. Vorig seizoen droeg hij de aanvoerdersband, maar die speelde hij aan het begin van dit seizoen kwijt na enkele incidenten op training met onder meer toenmalig coach Hannes Wolf. Daarna werd de verdediger naar de B-kern verwezen.

Bij Toulouse wordt Dewaest ploegmaat van Aaron Leya Iseka en Brecht Dejaegere.

Volledig scherm Dewaest. © Photo News

STVV haalt Mboyo

De 33-jarige spits Ilombe Mboyo verhuist per direct van Kortrijk naar STVV. Dat zijn de drie partijen vanochtend overeengekomen. Intussen legde Mboyo ook zijn medische testen af in Sint-Truiden. Later dan voorzien, waardoor het nog even wachten is op die uitslagen. Daarna, vandaag of uiterlijk morgenvroeg tekent hij op Stayen zijn contract. Officieel is over de duurtijd niks gecommuniceerd, maar uit betrouwbare bron hoorden we dat het twee jaar zou zijn. Mboyo had bij Kortrijk nog een contact tot einde seizoen. Door hem vroeger laten te vertrekken vangen de West-Vlamingen nog wat geld voor hun speler. Mboyo scoorde dit seizoen acht doelpunten voor KVK. Daarvan was wel de helft op strafschop. Hij heeft ook vier assists op zijn naam. (FKS)

Volledig scherm Ilombo Mboyo. © BELGA

Wolverhampton roept verhuurde Cutrone (Fiorentina) terug

Wolverhampton heeft de uitleenbeurt van aanvaller Patrick Cutrone aan Fiorentina vroegtijdig stopgezet. Het team van Leander Dendoncker laat vandaag weten dat de 23-jarige Italiaan opnieuw deel uitmaakt van de kern van de Wolves.

Cutrone werd in januari 2020 voor anderhalf seizoen uitgeleend aan Fiorentina. Dit seizoen kwam hij in dertien wedstrijden niet tot scoren voor de Italianen. In de tweede helft van vorig seizoen maakte hij vier goals in negentien Serie A-matchen.

KV Mechelen zoekt ook in Duitsland naar nieuwe spits

Een uitleenbeurt van Standard-spits Felipe Avenatti aan KV Mechelen lijkt alsmaar verder weg. De Uruguayaan twijfelt of Malinwa wel de ideale club voor hem is. Met ook stevige concurrentie van andere clubs voor Hamdi Harbaoui, heeft KVM nu twee Duitse pistes op het oog.

João Klauss (23), een Duitse spits met Braziliaanse roots, is een van de kandidaten. Hij kon voorlopig nog niet doorbreken bij Bundesliga-club Hoffenheim, maar maakte in het verleden wel al het mooie weer op uitleenbasis bij Helsinki en LASK. Ook KV Mechelen hoopt hem te huren. Een andere naam die circuleert, is die van Hamburg-spits Lukas Hinterseer (29), een Oostenrijker die in juni einde contract is. Malinwa heeft contact gelegd met beide spelers en hun clubs en wacht nu op hun antwoord. Het hoopt zo snel mogelijk een nieuwe spits te kunnen aantrekken. (ABD)

Volledig scherm João Klauss. © AP

Chevalier op weg naar... KV Kortrijk

Volgens Franse bron keert Teddy Chevalier terug naar KV Kortrijk. De Nordist liet KVK in de zomer van 2019 achter zich om te kiezen voor Valenciennes in de buurt van zijn woning. Eerder keerde hij ook al eens vanuit Lens terug naar de club waar hij het meeste succes kende. (ESK)

Volledig scherm Teddy Chevalier. © Photo News

Gesprekken met Ashimeru gaan goede richting uit

Anderlecht ziet in Majeed Ashimeru (23) van RB Salzburg de ideale versterking voor het middenveld. Het ziet er ook naar uit dat de Ghanees naar België zal komen. De gesprekken over een uitleenbeurt met aankoopoptie gaan de goede richting uit, zo meldden Oostenrijkse bronnen. Zaterdag speelt RSCA een oefenmatch tegen Lierse K. en een week later wacht nog een 1B-club: de buren van Union Saint-Gilloise. (PJC/TLB)