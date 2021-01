Transfer Talk. STVV leent jonge Japanse verdediger met twee caps

Football Talk Nieuwe kopzorgen voor Martínez: Jason Denayer verlaat gebles­seerd het veld bij Lyon

29 januari Nieuwe kopzorgen voor bondscoach Roberto Martinez. Rode Duivel en Lyon-verdediger Jason Denayer heeft vrijdagavond in de thuismatch tegen Bordeaux in de Franse Ligue 1 geblesseerd het veld moeten verlaten. Denayer greep naar zijn dij en moest na 23 minuten spelen naar de kant. Over de ernst van zijn blessure is nog niets bekend.