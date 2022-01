Transfer Talk. Standard plukt Gilles Dewaele weg bij KV Kortrijk, KV Mechelen huurt Wouters van Schalke 04

Gouden Schoen Janice Cayman, Gouden Schoen-winnares van 2017, heeft abonnement op top 3: “Van een beetje Joppiesaus word ik gelukkig”

Janice Cayman (33) voelde zich nooit beter bij Olympique Lyon dan dit seizoen. Haar club is opnieuw favoriet om beker en titel te winnen in Frankrijk en kandidaat om opnieuw de Champions League binnen te halen. Van alle Red Flames is Cayman de enige echte voetbal-globetrotter.

11 januari