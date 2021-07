Transfer Talk. Standard bevestigt komst van Noorse winger, Antwerp die van Nigeriaanse middenvelder - RSCA-target Guessand langer bij Nice

Transfer talkHet nieuwe voetbalseizoen gaat bijna van start, en dus draait ook de transfermolen op volle toeren. Welke smaakmakers vertrekken uit de Jupiler Pro League? Wie gooit met de miljoenen? Alle transferontwikkelingen in binnen- én buitenland volgt u dagelijks in onze Transfer Talk.

RSCA-target Guessand langer bij Nice

In de zoektocht naar een spits dacht Anderlecht aan Evann Guessand. De 20-jarige aanvaller van Nice kreeg verschillende goeie scoutingsrapporten, Anderlecht was geïnteresseerd, maar OGC Nice heeft de speler een contractverlenging aangeboden. Hoogstwaarschijnlijk is hij dus geen realistisch target meer voor RSCA. De club bewandelt verschillende pistes. (PJC)

Volledig scherm Guessand twee jaar geleden in een oefenmatch tegen Standard. © BELGA

Standard bevestigt komst van Noorse winger

‘t Is officieel. Aron Dönnum (23) is een speler van Standard. De Noorse winger komt over van Valerenga, dat gisteren nog verloor van AA Gent in de voorronde van de Conference League. Dönnum debuteerde in 2017 in de A-ploeg van Valerenga en kwam ook al uit voor de Noorse nationale ploeg.

“Hij was de man die het verschil kon maken bij Valerenga”, zegt David Brocken, die al veertien jaar in Noorwegen woont, werkt en leeft, over de aanwinst. “Maar Dönnum is heel wisselvallig, heeft wat sterallures. Het is hem al een paar keer zwart voor zijn ogen geworden. En hij verliest al eens de zelfcontrole, maakt domme opmerkingen. Hij heeft zich niet echt populair gemaakt, maar dat neemt niet weg dat er veel interesse was voor hem. Hij ziet Standard zelf als een mooie opstap.”

Alhassan Yusuf nu ook officieel van Antwerp

Antwerp rondde de eerder al aangekondigde transfer van Alhassan Yusuf nu ook officieel af. De 21-jarige Nigeriaanse middenvelder tekende voor vier seizoenen op de Bosuil. Yusuf komt over van het Zweedse IFK Göteborg, waar hij in de afgelopen drie jaar 77 keer in actie kwam. Yusuf wordt gezien als de opvolger van de naar Hellas Verona vertrokken Martin Hongla.

Krmencik trekt naar Slavia Praag

Michael Krmencik (28) keert terug naar eigen land. De spits van blauw-zwart, vorig seizoen uitgeleend aan PAOK, gaat op huurbasis aan de slag bij Slavia Praag. Club bedong een verplichte aankoopoptie van 2,5 miljoen euro als de Tsjechische club zich weet te plaatsen voor de Champions League. Slavia komt uit tegen de winnaar van het duel tussen het Hongaarse Ferencvaros en het Litouwse Zalgiris. Blauw-zwart betaalde in januari 2020 zes miljoen euro aan Viktoria Pilzen, maar Krmencik flopte in Brugge. Club zoekt nog steeds naar een oplossing voor Deli en Rezaei. Beiden zijn met diverse clubs uit binnen- en buitenland in onderhandeling. (TTV)

Volledig scherm Michael Krmencik. © BELGA

Son Heung-Min verbindt zich vier jaar langer aan Tottenham

Son Heung-Min, de Zuid-Koreaanse aanvaller van Tottenham, heeft een nieuw langdurig contract getekend tot 2025. Dat maakte de Londense club vandaag bekend. De 29-jarige Son maakte in 2015 de overstap van het Duitse Bayer Leverkusen. Sindsdien was hij in 280 optredens voor de Spurs goed voor 107 goals. Hij was overigens de eerste om zowel in competitieverband als in de Champions League te scoren in het nieuwe Tottenham Hotspur Stadium. Aan het eind van het seizoen 2019-2020 ging Son nog met de Puskas Award aan de haal na een waanzinnige solo tegen Burnley in december 2019. “Ik hoefde geen keuze te maken, het was heel eenvoudig. Ik ben heel blij hier te zijn en ik kan niet wachten om de fans snel terug te zien”, gaf hij een woordje uitleg bij zijn contractverlenging.

