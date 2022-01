Transfer Talk. Skov Olsen tekent eerstdaags bij Club - Mirallas vindt onderdak in Portugal

Eredivisie Christian Eriksen terug in Nederland: Deense spelmaker traint mee bij Jong Ajax

Christian Eriksen trainde gisteren mee bij Jong Ajax, de nummer drie in de Keuken Kampioen Divisie. De 29-jarige spelmaker uit Denemarken wil eind dit jaar uitkomen op het WK in Qatar en is op zoek naar een nieuwe club, nadat hij in de Serie A niet meer in actie mocht komen met zijn defibrillator.

22 januari