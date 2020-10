Transfer Talk. Seraing, leider in 1B, pikt transfervrije Milicevic op

Rode Duivels Dubbele domper: Duivels verliezen op Wembley en zien aanvoerder De Bruyne uitvallen

11 oktober Een onnodige nederlaag. De Rode Duivels gingen voor het eerst onderuit sinds het verlies in Zwitserland (5-2) in november 2018. Ondanks een vroege voorsprong via Lukaku. Maar twee domme tegengoals zorgden voor averij: 2-1. In de Nations League moet België Engeland nu voor zich dulden.