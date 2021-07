VoetbalDe voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen is volop bezig, dus draait ook de transfermolen op volle toeren. Welke smaakmakers vertrekken uit de Jupiler Pro League? Wie gooit met de miljoenen? En wat met Lionel Messi, blijft hij of blijft hij niet bij Barcelona? Alle transferontwikkelingen in binnen- én buitenland volgt u dagelijks in onze Transfer Talk.

Sambi Lokonga in Londen in quarantaine

Albert Sambi Lokonga (21) is afgelopen weekend aangekomen in Londen. De transfer van de Anderlecht-middenvelder naar Arsenal is voor 99,9% rond, maar de speler moet eerst in quarantaine in Engeland - voetballers ontsnappen er niet aan de gezondheidsregels. Pas nadien zal men de deal wellicht officieel aankondigen. Sambi Lokonga zal normaal gezien pas kunnen aansluiten op training bij Arsenal net voor de club op tournee naar Amerika gaat, het vertrek is op 22 juli gepland. In de VS zal Sambi Lokonga een vriendschappelijke match spelen tegen het Inter van collega-Rode Duivel Romelu Lukaku. (PJC/KTH)

Defourny vertrekt bij Eupen, Himmelmann verlengt

Robin Himmelmann blijft een jaar langer bij AS Eupen. De 32-jarige doelman werd begin februari transfervrij overgenomen van FC Sankt-Pauli voor een periode van vijf maanden als doublure van Théo Defourny. Hij speelde slechts twee wedstrijden: voor de Croky Cup tegen Olympic Charleroi en de afsluitende competitiematch op Sporting Charleroi. Nu wordt hij eerste doelman, vermits Théo Defourny de Panda’s verlaat om in 1B bij RWDM aan de slag te gaan. (AR)

Steven Berghuis verhuist van Feyenoord naar Ajax

Aanvaller Steven Berghuis verhuist van Feyenoord naar Ajax. De 29-jarige international van Oranje gaat volgens zijn management een contract voor vier jaar ondertekenen in Amsterdam. Ajax betaalt een bedrag dat via bonussen kan oplopen tot maximaal 5,5 miljoen euro, aldus De Telegraaf. De clubs hebben de details van de overeenkomst vooralsnog niet bevestigd.

Het contract van Berghuis bij Feyenoord liep nog één jaar door. De verbintenis zou een gelimiteerde afkoopsom van 4 miljoen euro bevatten. Feyenoord bestreed echter dat Berghuis voor dat bedrag zou mogen vertrekken. Om een arbitragezaak te voorkomen, besloot Ajax wat meer te betalen.

In het verleden stapten onder anderen Henk Groot, Arnold Scholten en Jan Everse rechtstreeks over van Feyenoord naar Ajax. Transfers tussen de twee aartsrivalen liggen doorgaans gevoelig bij de achterban.

Berghuis speelde vijf jaar voor Feyenoord. De vleugelspits kwam in het seizoen 2016-2017 als huurling van Watford naar De Kuip. Berghuis pakte met Feyenoord in zijn eerste seizoen de landstitel. De Rotterdamse club nam hem daarna over van Watford. Berghuis verlengde in 2019, ondanks interesse van onder meer PSV, zijn contract met een jaar tot de zomer van 2022.

De rechtsbuiten maakte in vijf jaar zeventig doelpunten voor Feyenoord in de Eredivisie. In het vanwege het coronavirus afgebroken seizoen 2019-2020 was hij met vijftien treffers de topscorer van de competitie. Afgelopen seizoen maakte Berghuis achttien goals. De nummer 10 van Feyenoord droeg onder trainer Dick Advocaat de aanvoerdersband. Het lukte Feyenoord de afgelopen jaren niet om mee te doen in de strijd om de landstitel. Berghuis won met de club wel de KNVB-beker (2018) en twee keer de Johan Cruijff Schaal (2017 en 2018).

Volledig scherm © ANP

