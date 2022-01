Transfer Talk. RSCA-talent trekt naar KV Kortrijk - Nieuwe doelman voor STVV

Rode Duivels Thomas Vermaelen (36) stopt met voetballen en wordt assistent van Roberto Martínez: “Ik ben vereerd en kijk uit naar deze uitdaging”

De keuze is gemaakt. Thomas Vermaelen (36) stopt met voetballen en wordt assistent van bondscoach Roberto Martínez, zo vernam onze redactie in primeur en maakte de KBVB intussen ook officieel bekend. Het ultieme doel: alsnog wereldkampioen worden met de Rode Duivels. Maar dan vanuit de dug-out in Qatar. “Proficiat met je carrière en tot snel, coach”, zegt recordinternational Jan Vertonghen op Instagram.

