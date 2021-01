Transfer Talk. RSCA speurt naar aanvallende versterking, Turkse interesse voor Vranjes - Standard heeft nieuwe spits

Anderlecht Extra domper voor Anderlecht: aanvoerder Sambi Lokonga valt uit met spierbles­su­re

11 januari Een extra domper voor Anderlecht: het zag z’n aanvoerder en sterkhouder Albert Sambi Lokonga (21) uitvallen. De middenvelder moest zich op het uur laten vervangen met een spierprobleem in de linkerbil. Hoe ernstig de blessure is, moet blijken uit verdere onderzoeken. “Ik dénk en hoop dat het niet te erg is. Maar de match tegen Eupen zal er snel zijn...”, sprak Kompany achteraf.