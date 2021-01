Transfer Talk. RSCA speurt naar aanvallende versterking, Turkse interesse voor Vranjes - Jovic naar Frankfurt

Luka Jovic keert op huurbasis terug naar Frankfurt

De Servische aanvaller Luka Jovic (23), die in de zomer van 2019 Eintracht Frankfurt ruilde voor Real Madrid, keert op huurbasis terug naar de Bundesliga-club. Dat heeft Fredi Bobic, sportief directeur bij Frankfurt, dinsdag verklaard bij Sky. “We moeten nog enkele details regelen, zoals de medische testen. Als alles goed gaat, keert hij snel terug bij ons”, zei Bobic voor de aftrap van het duel tussen Bayer Leverkusen en Frankfurt in de 16e finales van de Duitse beker.

Jovic maakte heel wat indruk in het seizoen 2018-19, met onder meer 17 doelpunten in de Bundesliga. Daarop plukte Real Madrid hem voor 60 miljoen euro weg, maar bij de Koninklijke kon hij niet doorbreken. Dit seizoen liet coach Zinédine Zidane hem nog maar in vijf matchen opdraven. Sinds zijn aankomst in Madrid maakte de spits slechts twee doelpunten in 32 wedstrijden.

Frankfurt is momenteel negende in de Bundesliga, met 23 punten na 15 speeldagen.

Turkse interesse voor Vranjes

Ognjen Vranjes (31) geniet belangstelling uit Turkije. “Er zijn vier teams die me willen”, zegt de overbodige RSCA-speler in Griekse media. Over AEK Athene, aan wie hij voortdurend gelinkt wordt, verklaart Vranjes: “Er worden veel onwaarheden geschreven. De Griekse pers schrijft dat ik naar AEK ga als ik mijn eisen terugschroef. Dat zijn leugens. Ik word niet graag als een hond behandeld. Als ik niks vind, blijf ik bij Anderlecht.” Elias Cobbaut, revaliderend van een zware enkelblessure, verscheen op het trainingsveld. Een rentree is nog niet voor morgen. (PJC)

Anderlecht speurt naar aanvallende versterking

In Leuven bleek andermaal dat Anderlecht efficiëntie mist, zeker nu Percy Tau vertrokken is. Ook intern leeft het besef dat het qua afwerking beter kan. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de sportieve cel de markt afspeurt naar offensieve versterking. Als het zondag 0-7 geworden was, was dat niet anders geweest.

In eerste instantie wil RSCA de concurrentie op de flanken aanscherpen. Mocht er een opportuniteit opduiken om een alternatief voor Lukas Nmecha aan te trekken, zal paars-wit niet twijfelen, maar da’s minder dringend: er zijn ook nog Dimata, Dauda en Colassin.

Moet daarbij gezegd: de opdracht is zeer moeilijk voor sportmanager Peter Verbeke en zijn scoutingsteam. Er is immers amper tot geen transferbudget om aanwinsten aan te trekken. Verbeke, die als prioritaire opdracht heeft meegekregen om te besparen, zal dus creatief moeten zijn. Anderlecht zal zich waarschijnlijk moeten beperken tot uitleenbeurten, liefst met aankoopoptie. (PJC/TLB)

Ritchie De Laet dicht bij nieuw contract

Een akkoord is er nog niet, maar komt er mogelijk deze week wél. Een verbeterd contract tot juni 2023: dat ligt op de Bosuil op tafel voor Ritchie De Laet (32). De verdediger, publiekslieveling nummer één, heeft weliswaar nog een verbintenis (met optie) tot het einde van het seizoen, maar als beide partijen elkaar vinden, ziet hij zijn sterk 2020 beloond met een opgewaardeerde contractverlenging.

Doordat er de laatste weken steeds harder aan zijn mouw wordt getrokken, is Antwerp verplicht kort op de bal te spelen. Zo zijn ook drie topteams uit de Engelse Championship, een Bundesliga-club, enkele Nederlandse teams én het Chinese Shanghai SIPG van Ivan Leko sterk geïnteresseerd in de verdediger. Die laatsten deden hem zelfs al een - erg lucratief - voorstel.

De Laet, kind aan huis in Deurne Noord, wil echter liefst nee tegen het grote geld zeggen en kiezen voor de club van zijn hart. Naast De Laet zijn dit seizoen ook Refaelov, Mbokani, Juklerød, Buta (met optie) en Rodrigues einde contract bij Antwerp. (MVS)

Standard heeft met Klauss nieuwe spits beet

João Klauss de Mello (23) wordt de nieuwe spits van Standard. Hij wordt gehuurd van het Duitse Hoffenheim. Klauss moet de concurrentie aangaan met Jackson Muleka voor een plaats diep in de spits. Avenatti en Oulare zijn helemaal uit beeld verdwenen en trainen met de B-kern. (FDZ)

