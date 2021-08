Transfer Talk. Racing Genk zo goed als rond met Chelsea-spits Ike Ugbo - Van der Heyden verlengt contract bij Union

Transfer talk Transfer Talk. Okereke en Deli op weg naar uitgang bij Club Brugge

10 augustus Er lijkt een oplossing in de maak voor David Okereke (23), de recordtransfer die al een tijdje op een zijspoor zit bij Club Brugge. Het Italiaanse Venezia FC zou de Nigeriaan graag huren van de Bruggelingen - ook een aankoopoptie ligt op tafel bij de lopende onderhandelingen. Okereke kwam in de zomer van 2019 van Serie B-club Spezia over naar Club, maar kon zich ondanks een veelbelovend begin en een prijskaartje van 8 miljoen euro nooit doorzetten. De kans is reëel dat hij straks samen met promovendus Venezia terugkeert in de Serie A.