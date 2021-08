Transfer Talk. Racing Genk zo goed als rond met Chelsea-spits Ike Ugbo - Makarenko verlaat Anderlecht

Anderlecht Kompany komt met update over Zirkzee, die met hinder naar de kant ging: “Niet ernstig, hoor ik”

8 augustus Eerste competitiezege voor Anderlecht, tegen Seraing. Paars-wit won met 3-0. Joshua Zirkzee startte in de basis en maakte een goeie indruk. De Nederlandse huurling van Bayern scoorde, maar zijn goal werd afgekeurd. Op het uur ging hij naar de kant en de spits leek naar z'n bil te grijpen. “Maar het eerste dat ik hoor, is dat het niks ernstigs is”, sprak Vincent Kompany zonet. “Hij heeft een ideale voorbereiding gehad bij Bayern München. Was dit een ideale week? Neen, maar het is dus gelukkig ook niet te ernstig. Ik denk dat we daar wel mee weggeraken.”