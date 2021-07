Transfer Talk. Racing Genk neemt afscheid van Uronen en stalt Dewaest in Leuven - KVO haalt Duitse middenvelder - Cercle trekt twee spelers van Monaco aan

Uronen van Genk naar Brest

Ligue 1-club Stade Brest heeft de komst van linksachter Jere Uronen aangekondigd. De 27-jarige Fin komt over van Racing Genk, waar hij nog een contract voor één seizoen had. Uronen was jarenlang een vaste waarde bij Racing Genk en was basisspeler in de ploeg die de landstitel veroverde in het seizoen 2018-2019. Sinds zijn komst in januari 2016, van bij het Zweedse Helsingborgs, speelde Uronen 169 officiële duels voor de Limburgers, waarin hij zes keer scoorde en veertien assists gaf. Het voorbije seizoen was hij, mede door blessureleed, niet altijd meer een basisspeler. Hij kwam uiteindelijk toch nog tot 23 wedstrijden.

Na het seizoen speelde hij met Finland het EK voetbal. Hij kwam daarin in alle groepswedstrijden, ook die tegen de Rode Duivels, aan de aftrap. Finland overleefde op haar eerste EK de eerste ronde niet.

Afgelopen zaterdag speelde Uronen bij wijze van afscheid nog 26 minuten mee in verloren Supercup op het veld van Club Brugge (3-2). Hij scoorde daarin in de slotminuut nog de aansluitingstreffer voor de Limburgers.

Brest beëindigde de Ligue 1 vorig seizoen als zeventiende.

OH Leuven huurt Sébastien Dewaest

Ook Sébastien Dewaest verlaat Racing Genk, zij het tijdelijk. De 30-jarige verdediger blijft in onze hoogste klasse en trekt voor één seizoen naar Oud-Heverlee Leuven. Dewaest speelde meer dan 150 wedstrijden voor Genk en veroverde er in 2019 de landstitel, maar was al een tijdje overbodig in Limburg. Vorig seizoen werd hij al uitgeleend aan de Franse tweedeklasser Toulouse. Eerder was de centrale verdediger in ons land actief bij Charleroi en Roeselare.

KV Oostende strikt Duitse middenvelder

KV Oostende heeft zich versterkt met de Duitse middenvelder Alfons Amade. De 21-jarige jeugdinternational werd opgeleid bij Hoffenheim in de Bundesliga. Hij tekende voor drie jaar. Vorig seizoen mocht hij bij Hoffenheim invallen in de Europa League-wedstrijd tegen AA Gent, waarin de Duitsers met 4-1 te sterk waren. (TVA)

Cercle haalt Popovic en Utkus definitief van Monaco

Vier dagen voor de start van de competitie heeft Cercle Brugge nog twee inkomende transfers gerealiseerd. Boris Popovic en Edgaras Utkus, die sinds de hervatting van de trainingen op proef bij groen-zwart waren, werden allebei met een definitieve transfer overgenomen van AS Monaco. Popovic, een 20-jarige Frans-Servische centrale verdediger, tekende voor één seizoen met optie op een bijkomend jaar. Edgaras Utkus, 21 en Litouws international, onderschreef een contract voor twee jaar plus één optiejaar. Utkus is een verdedigende middenvelder die ook centraal achterin kan spelen. (LUVM)

