Transfer Talk. Racing Genk leent Neto Borges uit aan Tondela - Tottenham zet zinnen op Lautaro

Racing Genk Van den Brom slaat na magere oogst niet aan het twijfelen: “Blij met wat we tot nu toe op de mat hebben gelegd”

6 augustus Volgt de eerste driepunter van het seizoen in zijn honderdste wedstrijd als coach in de Jupiler Pro League. John van den Brom hoopt alvast van wel. De Nederlander wil het goede spel van Racing Genk tegen Kortrijk eindelijk ook omzetten in een overwinning. “Er zit veel ambitie in deze groep.”