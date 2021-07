Transfer Talk. Racing Genk beraadt zich over bod uit Frankrijk op Jere Uronen - OH Leuven haalt linksback uit Ligue 2

Transfer Talk Transfer Talk. PSG legt 60 miljoen op tafel voor Hakimi - Hervé Koffi is van Charleroi - Antwerp haalt Fransman

6 juli De voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen is volop bezig, dus draait ook de transfermolen op volle toeren. Welke smaakmakers vertrekken uit de Jupiler Pro League? Wie gooit met de miljoenen? En wat met Lionel Messi, blijft hij of blijft hij niet bij Barcelona? Alle transferontwikkelingen in binnen- én buitenland volgt u dagelijks in onze Transfer Talk.