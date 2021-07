Transfer Talk. PSG legt 60 miljoen op tafel voor Hakimi - Hervé Koffi is van Charleroi - Antwerp haalt Fransman

Transfer TalkDe voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen is volop bezig, dus draait ook de transfermolen op volle toeren. Welke smaakmakers vertrekken uit de Jupiler Pro League? Wie gooit met de miljoenen? En wat met Lionel Messi, blijft hij of blijft hij niet bij Barcelona? Alle transferontwikkelingen in binnen- én buitenland volgt u dagelijks in onze Transfer Talk.

Antwerp haalt Franse vleugelverdediger

Yassine Ben Hamed heeft een contract voor vier seizoenen getekend bij Antwerp. Dat meldt de ‘Great Old’ op Twitter. De 18-jarige Fransman met Algerijnse roots, een vleugelverdediger, komt over van de B-ploeg van Lille. Voorheen speelde hij ook nog bij Olympique Lyon, de club van zijn geboortestad. Ben Hamed zal meteen aansluiten op stage in Horst.

Vijf youngsters van KV Mechelen naar Helmond Sport

KV Mechelen verhuurt komend seizoen vijf youngsters aan Helmond Sport, waarmee Malinwa samenwerkt. Naast Gaétan Bosiers (22) en Maxime De Bie (20), die er allebei vorig jaar al aan de slag waren, trekken ook Jarno Lion (20), Ilias Breugelmans (20) en Jules Houttequiet (18) naar de Nederlandse tweedeklasser. (ABD)

Volledig scherm Gaétan Bosiers speelde vorig seizoen al voor Helmond Sport © Photo News

Achraf Hakimi ruilt Inter Milaan voor PSG

De Marokkaanse international Achraf Hakimi verlaat Inter Milaan en zet zijn carrière verder bij PSG. De 22-jarige rechterflankspeler ondertekende in Parijs een contract tot 2026. Met de transfer is een bedrag van ongeveer 60 miljoen euro gemoeid.

Hakimi werd opgeleid bij Real Madrid. Na een passage bij Borussia Dortmund belandde hij vorige zomer bij Inter. Aan de zijde van Romelu Lukaku kroonde de Marokkaanse Spanjaard zich tot Italiaans kampioen. Met zeven goals en tien assists had Hakimi een ruim aandeel in de titel.

PSG, dat de Franse titel verrassend aan Rijsel moest laten, versterkte zich eerder al gevoelig met centrale verdediger Sergio Ramos (Real Madrid) en doelman Gianluigi Donnarumma (AC Milan).

OH Leuven huurt jonge Turkse verdediger van Olympique Lyon

De 20-jarige Cenk Özkacar verdedigt komend seizoen de kleuren van Oud-Heverlee Leuven. Dat hebben de Leuvenaars dinsdag gemeld. De centrale verdediger ligt nog tot 2025 onder contract bij Olympique Lyon, dat de Turkse jeugdinternational vorig seizoen wegkaapte bij Altay SK. OHL leent Özkacar voor een seizoen. In de zomer van 2020 ondertekende de Turkse verdediger een contract voor vijf seizoenen bij Olympique Lyon. In de Ligue 1 doorbreken lukte echter niet, waardoor hij nu aan Den Dreef op zoek gaat naar speelminuten.

“Met Cenk Özkacar halen we onze eerste versterking voor het nieuwe seizoen binnen”, zegt technisch directeur Wim De Corte. “Deze jonge, beloftevolle centrale verdediger brengt met zijn 1m90 de nodige gestalte in het hart van onze defensie. In de Turkse Süper Lig toonde hij al zijn kwaliteiten. Bij Lyon kon hij zich nog niet doorzetten, maar bij OHL wil Cenk nieuwe stappen zetten in zijn carrière.”

Özkacar kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur in België. “Ik ben een harde verdediger die houdt van tackles uitvoeren. Met mijn lengte ben ik sterk in de lucht en op technisch vlak kan ik mijn mannetje staan”, zegt hij. “De fysiek sterke competitie in België zou mij moeten liggen. De stap naar OH Leuven lijkt me dan ook ideaal voor mijn verdere ontwikkeling. Ik heb er enorm veel zin in om er hier iets moois van te maken.” Vorig seizoen kwam de Turkse centrale verdediger amper aan spelen toe bij Olympique Lyon. “Ik maakte daar geen makkelijke periode door. Maar ik heb er wel heel veel geleerd. Toppers als Marcelo en Jason Denayer waren mijn concurrenten. Dan weet je dat het lastig wordt om speelminuten te vergaren.”

Hervé Koffi is van Charleroi

Zoals verwacht is Hervé Koffi (24) de nieuwe doelman van Sporting Charleroi. De Burkinees, het voorbije seizoen onder de lat bij Exelsior Moeskroen, werd definitief overgenomen van Lille. Hij tekende voor 3 jaar + 1 in optie en kan morgen met de Carolo’s aantreden in de oefenmatch tegen Amiens.

Kolarov blijft seizoen langer bij Inter Milaan

Inter Milaan heeft het contract van de Servische routinier Aleksandar Kolarov (35) met een jaar verlengd tot de zomer van 2022. Kolarov ruilde in september vorig jaar AS Roma voor de Nerazzurri. De ploeggenoot van Romelu Lukaku kwam door een flinke dosis pech slechts elf keer in actie. De Servische linkerflankverdediger raakte besmet met het coronavirus, kampte met spierproblemen en moest een rugoperatie ondergaan. Zijn laatste match dateert van februari.

Kolarov maakte vooral naam bij Manchester City. In zeven seizoenen (2010-2017) won hij twee landstitels, een FA Cup en twee League Cups. De Serviër speelde al 94 keer voor zijn land (elf goals).

Volledig scherm Aleksandar Kolarov. © Photo News

Arsenal leent middenvelder Guendouzi uit aan Olympique Marseille

De jonge Franse middenvelder Mattéo Guendouzi, die onder contract staat bij Arsenal, is voor een seizoen uitgeleend aan Olympique Marseille, met een koopoptie. Dat heeft de Franse club dinsdag bekendgemaakt.

De 22-jarige Guendouzi werd vorig seizoen ook al uitgeleend aan Hertha. In 24 wedstrijden met de Duitse club scoorde hij twee goals en leverde hij één assist.

“Mattéo Guendouzi is een moderne middenvelder, technisch sterk en hij heeft de gave om passen met goede kwaliteit te geven. Een speler met karakter, hij heeft een goede visie op het spel”, aldus Olympique Marseille in een persbericht.

De komst van Guendouzi komt slechts drie dagen na de officiële transfer van de Argentijnse verdediger Leonardo Balerdi, die vorig jaar ook door Borussia Dortmund werd uitgeleend aan de club. Recentelijk werden ook twee andere spelers gerekruteerd: de jonge Amerikaanse vleugelspeler Konrad de la Fuenta van FC Barcelona en de Braziliaanse middenvelder Gerson Santos da Silva van CR Flamengo.

Volledig scherm © REUTERS

OHL wil Vlietinck houden, wat met Deli, Krmencik en Rezaei?

OH Leuven hoopt Thibault Vlietinck (23) langer aan wal te houden. De rechterflank werd dit seizoen uitgeleend door Club Brugge, bij wie hij in de voorbereiding niet terug verwacht wordt. Club Brugge plakte de prijs van ongeveer één miljoen euro op zijn hoofd - een te dure som voor OHL. Verwacht wordt evenwel dat beide partijen een nieuw akkoord vinden opdat Vlietinck, al dan niet op huurbasis, straks een nieuw seizoen aan Den Dreef kan starten.

Naast Deli en Krmencik zoekt Club ook voor Kaveh Rezaei nog een oplossing. De aanvaller ligt nog één jaar onder contract in Brugge. De voorbije twee seizoenen werd hij in Charleroi gestald, maar daar past hij niet langer in de plannen.

Volledig scherm Vlietinck tegen AA Gent-verdediger Ngadeu. © Photo News

Barcelona verkoopt verdediger Firpo voor 15 miljoen aan Leeds

Junior Firpo vertrekt bij FC Barcelona en gaat bij Leeds United voetballen. De Engelse club betaalt 15 miljoen euro voor de linkervleugelverdediger. Als Firpo in de toekomst wordt doorverkocht, gaat 20 procent van dat bedrag naar Barcelona.

De Catalanen namen Firpo twee jaar geleden voor 18 miljoen euro over van Real Betis. De verdediger, die nog een contract had tot 2024, kwam in 41 officiële duels in actie.

Junior Firpo werd in 1996 geboren in de Dominicaanse Republiek, maar verhuisde al snel met zijn ouders naar Spanje. In de zomer van 2014 belandde hij in de jeugdopleiding van Betis. Bij de club uit Sevilla debuteerde hij in 2018 in het eerste elftal.

Lukas Podolski zet loopbaan verder in geboorteland Polen

Lukas Podolski zet zijn loopbaan verder bij de Poolse eersteklasser Gornik Zabrze. De 36-jarige in Polen geboren Duitse aanvaller ondertekent bij het team een contract voor een seizoen.

Podolski was vorig seizoen actief in Turkije bij Antalyaspor. Daar was hij deze zomer einde contract. Hij doorliep vanaf zijn tiende de jeugdreeksen van Keulen, alvorens er eind 2003 in het eerste elftal te debuteren. In 2006 trok hij naar Bayern München en drie jaar later zou hij terugkeren naar zijn jeugdliefde, om er tot 2012 te blijven. Nadien ging het over Arsenal (2012-2015), Inter Milaan (2015) en Galatasaray (2015-2017) naar Japan, waar hij aan de slag ging bij Vissel Kobe. In januari 2020 tekende de aanvaller vervolgens bij Antalyaspor.

In maart 2017 hield Podolski het met 130 caps op de teller (49 doelpunten) voor bekeken als Duits international. In 2014 won hij de wereldbeker met de Mannschaft, al was hij tijdens het toernooi in Brazilië geen basisspeler.

Seraing legt vervanger van Iebe Swers vast

FC Seraing heeft een plaatsvervanger voor de naar KV Mechelen vertrokken Iebe Swers. Tester Junior Sambu Mansoni (25) keert terug naar de club na een eerste passage van 2015 tot 2019. De rechtsachter tekende voor 2 jaar + 1. Hij komt transfervrij over van het Franse Cholet. Ablie Jallow, een aanvallende flankspeler, wordt door FC Metz opnieuw afgestaan aan de Metallo’s. (AR)