Transfer Talk. PAOK verlost Club van Krmencik, Dost “dodelijk” op training - Nieuwe sportleider op Freethiel

Voetbal Football Talk. “Frutos op shortlist Indepedien­te” - Premier League blijft doorgaan ondanks lockdown

4 januari De Argentijnse traditieclub Independiente moet binnenkort op zoek naar een nieuwe coach. Argentijnse journalisten berichtten gisteren dat Nicolás Frutos (39) op de shortlist staat. De huidige assistent-trainer van Anderlecht speelde voor Independiente, alvorens in 2006 naar paars-wit te verhuizen. Anderlecht was gisteren niet op de hoogte van de belangstelling voor Frutos, in de omgeving van de T2 viel te horen dat een overstap zeker niet tot de intenties behoort. Frutos is zeer gelukkig bij Anderlecht en voelt zich thuis in België. (PJC)