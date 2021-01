Transfer Talk. Overbodige spelers verlaten Anderlecht: Zulj op weg naar Göztepe, Milic naar Lech Poznan

Rode Duivels Bondscoach Martínez panikeert niet na blessure Witsel: “Geen overhaaste beslissin­gen nemen”

19:14 Moet Roberto Martínez beginnen nadenken over een vervanger voor Axel Witsel? De draaischijf op het middenveld van de Rode Duivels liep tegen Leipzig een scheur in de achillespees op en is lange tijd out. De bondscoach panikeert niet: “In juni bekijken we de situatie.”