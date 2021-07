Transfer Talk. Oularé begint aan nieuw Engels avontuur - Varane (Real) dicht bij overstap naar Manchester United

Transfer TalkHet nieuwe voetbalseizoen ging intussen van start, maar de transfermolen draait nog steeds op volle toeren. Welke smaakmakers vertrekken uit de Jupiler Pro League? Wie gooit met de miljoenen? Alle transferontwikkelingen in binnen- én buitenland volgt u dagelijks in onze Transfer Talk.

Obbi Oularé verlaat Standard voor Barnsley

Obbi Oularé trekt officieel voor drie seizoenen naar de Engelse tweedeklasser Barnsley en verlaat zo na twee jaar Standard. Voor de ex-Club Brugge-speler is het al zijn tweede Engelse avontuur nadat hij het seizoen 2015-2016 in de Premier League bij Watford doorbracht, waar zijn carrière in het slop raakte. Voor de 25-jarige spits is het al zijn zevende club in evenveel seizoenen: na Club Brugge en Watford passeerde Oularé de revue bij Zulte Waregem, Willem ll, Antwerp en dus Standard.

Bij de Rouches werd de aanvaller steevast afgeremd door blessureleed, onder meer een scheenbeenbreuk hield hem maanden van het veld. Hij kwam er daardoor niet verder dan 42 duels, 5 doelpunten en 2 assists. Bij Barnsley probeert de spits zijn carrière nieuw leven in te blazen: “Ik kijk ernaar uit het nieuwe seizoen hier te starten”, laat Oulare weten in een mededeling op de website van de club. “Ik wil hard werken en hopelijk levert dat ook resultaten op.”

Manchester United dicht bij Raphaël Varane (Real)

Manchester United heeft zijn transferplannen bijna rond. De Engelse topclub is in vergevorderde onderhandelingen met Real Madrid over Raphael Varane. De Franse verdediger (28) heeft nog een jaar contract in Madrid en wil niet bijtekenen. Real hoopt minstens 50 miljoen euro te vangen. Geld dat van pas kan komen in de jacht op Kylian Mbappé, die voorlopig weigert bij te tekenen bij PSG. Real trok in het tussenseizoen de transfervrije David Alaba (Bayern) aan. Met Sergio Ramos (gratis naar PSG) en Varane (op weg naar Man United) verliest de Koninklijke wel twee belangrijke pionnen. Eden Hazard en Thibaut Courtois worden vandaag weer op de club verwacht. Ook hun vakantie zit erop.

Man United bevestigde vorige week de komst van Engels international Jadon Sancho, voor 80 miljoen weggeplukt bij Dortmund. (KTH)

Volledig scherm Varane op het EK. © AFP

Frans kampioen Lille laat oog vallen op Matz Sels

Zet Matz Sels straks een mooie stap voorwaarts in zijn carrière in Frankrijk? Het zou zomaar kunnen, want de reservedoelman van de Rode Duivels geniet concrete interesse van Frans kampioen Lille.

In het tussenseizoen zag Lille doelman Mike Maignan vertrekken naar AC Milan en men is nog steeds op zoek naar een waardige vervanger. In die zoektocht liet de Noord-Franse club haar oog vallen op Sels, die in de voorbije drie seizoenen een prima reputatie uitbouwde in de Ligue 1. Sels ligt nog wel drie jaar onder contract bij zijn huidige werkgever Straatsburg en het is de vraag of Lille kan en wil voldoen aan de eisen van de Elzassers. Sinds Lille eind 2020 in handen kwam van de huidige eigenaars hanteert de club een voorzichtiger financieel beleid. (KDC)

Volledig scherm Matz Sels. © Photo News

Ruildeal tussen Tottenham en Sevilla: Spurs halen toptalent Gil, Lamela trekt naar Spanje

Tottenham Hotspur heeft zich versterkt met buitenspeler Bryan Gil. De twintigjarige Spanjaard komt over van Sevilla, dat hem het voorbije seizoen verhuurde aan Eibar, en ondertekende in Londen een overeenkomst tot medio 2026. De Spurs zouden Sevilla zo’n 24 miljoen euro betalen voor Gil. Daarbovenop stuurt Tottenham ook Erik Lamela richting Zuid-Spanje.

Gil kwam het voorbije seizoen bij Eibar tot vier goals en drie assists in 29 competitiewedstrijden. Hij kon de degradatie van de Baskische club niet vermijden, maar maakte persoonlijk wel indruk. Bondscoach Luis Enrique riep hem een eerste keer op de Spaanse nationale ploeg en momenteel is hij met de olympische ploeg aanwezig in Tokio. Voordien speelde hij deze zomer ook al het EK U21 met Spanje.

Erik Lamela bewandelt intussen de omgekeerde weg. Hij verlaat Tottenham na acht seizoenen. Daarin kwam hij tot 37 goals en 47 assists in 257 matchen. De laatste jaren werd hij echter steeds minder bepalend. Vorig seizoen kwam hij tot vier goals en één assist in 35 optredens.

