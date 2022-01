Transfer Talk. Ook Druijf weg bij KV Mechelen - Antwerp en Gent halen verdedigers binnen - Juve strikt Vlahovic voor 70 miljoen

Voetbal 1A Bryan Reynolds kan zondag zijn debuut maken voor KV Kortrijk: “Club Brugge en Anderlecht hadden ook interesse”

Bryan Reynolds stond in de belangstelling van Anderlecht, maar koos ervoor om de kleuren van KV Kortrijk te verdedigen. De 20-jarige huurling van de Italiaanse topploeg AS Roma kan zondagavond zijn debuut maken voor de Veekaa. KVK neemt het dan in het Guldensporenstadion op tegen landskampioen Club Brugge. Ook blauw-zwart had voor zijn transfer naar de Italiaanse hoofdstad interesse in de Amerikaan.

27 januari