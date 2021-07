Transfer Talk. OHL wil (te dure) Vlietinck houden - Podolski gaat in geboorteland Polen voetballen

OHL wil Vlietinck houden, wat met Deli, Krmencik en Rezaei?

Naast Deli en Krmencik zoekt Club ook voor Kaveh Rezaei nog een oplossing. De aanvaller ligt nog één jaar onder contract in Brugge. De voorbije twee seizoenen werd hij in Charleroi gestald, maar daar past hij niet langer in de plannen.

Lukas Podolski zet loopbaan verder in geboorteland Polen

Podolski was vorig seizoen actief in Turkije bij Antalyaspor. Daar was hij deze zomer einde contract. Hij doorliep vanaf zijn tiende de jeugdreeksen van Keulen, alvorens er eind 2003 in het eerste elftal te debuteren. In 2006 trok hij naar Bayern München en drie jaar later zou hij terugkeren naar zijn jeugdliefde, om er tot 2012 te blijven. Nadien ging het over Arsenal (2012-2015), Inter Milaan (2015) en Galatasaray (2015-2017) naar Japan, waar hij aan de slag ging bij Vissel Kobe. In januari 2020 tekende de aanvaller vervolgens bij Antalyaspor.