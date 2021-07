Transfer Talk. OHL wil (te dure) Vlietinck houden, Charleroi hoeft Rezaei niet

EK Voetbal In tegenstel­ling tot de Rode Duivels haalt Felix Brych wél de halve finales: gecontes­teer­de Duitser fluit Ita­lië-Span­je

4 juli Italië-Spanje wordt komende dinsdag in goede banen geleid door een oude bekende. Niemand minder dan Felix Brych krijgt de eer om de wedstrijd te fluiten. We kennen de Duitser nog van zijn twijfelachtige optreden in België-Portugal.