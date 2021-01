Transfer Talk. OHL haalt Premier League-winnaar - PAOK verlost Club van Krmencik - Harbaoui ook genoemd bij STVV

Transfer TalkVanaf deze week tot 1 februari loopt in België de wintertransferperiode, die door de coronacrisis mogelijk op een lager pitje zal branden. Maar toch zal er -net zoals in het buitenland- ongetwijfeld weer de nodige activiteit volgen. De belangrijkste transfergeruchten en de ‘done deals’ in onze Transfer Talk.

OH Leuven haalt transfervrije Premier League-kampioen binnen

OH Leuven heeft bekendgemaakt middenvelder Andy King een contract te hebben gegeven tot het einde van het seizoen. De 32-jarige Welshman, die in 2016 met zusterclub Leicester City de titel pakte in de Premier League, zat sinds deze zomer zonder club.

De middenvelder brengt een grote naam mee van over Het Kanaal. King is in Engeland de enige speler die met dezelfde club - Leicester City - de titel pakte in de League One (derde klasse), de Championship (tweede klasse) en de Premier League (eerste klasse). Hij telt ook vijftig caps voor Wales. In 2016 schakelde hij met de Dragons op het EK in Frankrijk in de kwartfinales de Rode Duivels uit. Wales zou uiteindelijk stranden in de halve finales. Kings laatste interland dateert intussen wel van november 2018.

De Welshman stond zijn hele profloopbaan, tussen 2006 en 2020, tot dusver onder contract bij Leicester City. Hij werd er een waar clubicoon en speelde er liefst 375 officiële duels. De Foxes leenden hem de voorbije seizoenen wel telkens uit, aan achtereenvolgens Swansea City (2008), Derby County (2019), het Schotse Rangers (2019) en Huddersfield Town (2019-2020). Bij die laatste club kwam hij vorig seizoen in de Championship veertien keer in actie.

Promovendus OH Leuven staat na negentien speeldagen in de Jupiler Pro League knap zesde, met 29 punten. De Leuvenaars hervatten de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen Anderlecht.

Hashioka en Harbaoui gelinkt aan STVV

Na Christian Brüls wil STVV er nog graag een rechtsachter en aanvaller-spits bij. Japanse media melden intussen de overgang van international Daiki Hashioka naar STVV. Hij is 21 en komt momenteel uit voor de Urawa Red Diamonds in de Japanse Super League. Hij startte dit seizoen 31 keer in de basis, geldt als fysiek en technisch sterk, en munt uit in loopvermogen. Intussen worden er ook twee namen genoemd voor de spits. Na Zinho Gano van Racing Genk wordt nu ook Hamda Harbaoui aan STVV gekoppeld. Maes kent de voormalige topscorer nog van zijn periode bij Lokeren. De 35-jarige Tunesiër verbrak zijn contract bij El Arabi in Qatar en is nu een vrije speler.

STVV is echter niet de enige eersteklasser die Harbaoui in huis wil halen. Eerder sijpelde ook al de interesse door van KV Mechelen en Zulte Waregem. (FKS)

© Photo News

Krmencik uitgeleend zonder aankoopoptie

De kroniek van een aangekondigd vertrek. Michael Krmencik (27) speelt het komende half jaar voor PAOK Saloniki. Een uitleenbeurt zónder aankoopoptie. Club hoopt dan ook dat hij in Griekenland z’n beste niveau zal terugvinden, zodat er heel wat interesse ontstaat en blauw-zwart komende zomer een flink stuk van de geïnvesteerde 6,5 miljoen euro kan terugverdienen.

Dat Krmencik gisterochtend ontbrak op het Belfius Basecamp - waar Club tot en met donderdag een ministage houdt -, was geen verrassing. Het was al langer duidelijk dat de Tsjechische spits niet meer in de plannen van Clement paste. Die had halfweg december zelfs publiekelijk laten weten dat er voor Krmencik een oplossing werd gezocht. Wel, die komt dus van PAOK Saloniki. De aanvaller poseerde op de luchthaven meteen met een sjaal van de club (foto boven) en glunderende dat-ie “zeer gelukkig is”. PAOK de beste club van Griekenland noemen, was evenmin een slechte binnenkomer. Nu nog doelpunten maken...

© Photo News

Met Bas Dost (31) kreeg Clement intussen al een (veel) betere versie van Krmencik. De Nederlander trainde gisteren een eerste keer mee met de groep (foto onder). Dost liet daarbij meteen een scherpe indruk: “een echte killer, dodelijk”. Emmanuel Dennis hield het dan weer al snel voor bekeken. Hij voelde een pijntje. (NP)

Beloften naar A-kern Beerschot

Beerschot hevelt de beloften Ilias Sebaoui en Benjamin Kaissi over naar de A-kern. Eerder dit seizoen maakten al David Mukuna en Senne Ceulemans die stap. Door de blessures van Tissoudali, Dom, Brogno, Mboko en Halaimia bleven er in de A-kern nog slechts drie doelmannen en zestien veldspelers over: te weinig om de drukke januarimaand (zeven matchen in twintig dagen) goed door te komen. Trainer Losada en zijn mannen hervatten vandaag de trainingen na een korte winterstop. (KDC)

© RV

Nieuwe sportdirecteur op Freethiel

De 43-jarige Zwitser Roger Stilz volgt Miguel Torrecilla op als sportief directeur. Hij was sinds 2016 hoofd opleidingen bij FC Sankt-Pauli. Hayen vertrok gisteren met de A-kern tot donderdag op ministage naar de kust. Vukotic, Vukcevic, Vieira, Gamboa en Sitti zijn er niet bij, zij verbleven meer dan 48 in het buitenland en zitten in quarantaine. Sula en Pejcic trainden apart. (LUVM)

© Belga

© EPA