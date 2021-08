Transfer Talk. OH Leuven haalt Alexis De Sart bij Antwerp - Topschutter Mikautadze terug bij Seraing?

OHL huurt Alexis De Sart van Antwerp

OHL huurt centrale middenvelder Alexis De Sart (24) van Antwerp, met aankoopoptie. Bij Antwerp dreigde de jongste van de De Sart-broers na de komst van Nainggolan op een zijspoor te belanden. Bij OHL vindt hij Marc Brys terug, zijn ex-coach bij Sint-Truiden. Alexis De Sart, die speelminuten kreeg in de eerste twee competitiematchen van Antwerp, is blessurevrij en conditioneel in orde, en dus onmiddellijk inzetbaar. (HML)

Mikautadze terug naar Seraing?

Het ziet ernaar uit dat Georges Mikautadze door FC Metz opnieuw zal worden uitgeleend aan Seraing. De 20-jarige Georgiër, vorig seizoen in 1B uitblinker bij de Metallo’s met 22 doelpunten en 2 assists, had een paar maanden geleden goede hoop om in de Franse Ligue 1 te kunnen doorbreken, maar dat blijkt niet meteen het geval te zijn. Het bleef bij een invalbeurt van 1 minuut in de openingswedstrijd tegen Lille. Voor Seraing, waar alles in aanvallend opzicht voorlopig draait rond Marius (2 doelpunten, 2 assists) en Maziz (3 doelpunten, 2 assists), opent de terugkeer van Mikautadze perspectieven. (AR)

Volledig scherm Georges Mikautadze. © BELGA

Fiorentina versterkt zich met oude bekende Nastasic

Matija Nastasic gaat opnieuw voor Fiorentina voetballen. De Servische centrale verdediger verlaat Schalke 04 en keert terug naar de club waarvoor hij eerder speelde in het seizoen 2011-2012. De 28-jarige Nastasic kwam afgelopen seizoen slechts achttien keer in actie voor Schalke. Door een kuitblessure viel hij half februari immers uit.

Nastasic speelde sinds begin 2015 voor Schalke, dat hem overnam van Manchester City. De Cityzens hadden de Serviër (28 caps) in de zomer van 2012 weggekocht bij Fiorentina. In het shirt van de Italianen speelde hij eerder 29 wedstrijden (twee goals). Fiorentina opent het nieuwe seizoen in de Serie A zondagavond op het veld van AS Roma. Vorig seizoen eindigde het team op een dertiende plaats.

Ugbo kiest voor Racing Genk

Het ziet ernaar uit dat Racing Genk dan toch de strijd om Ike Ugbo zal winnen. Genk had al geruime tijd een persoonlijk akkoord met de Nigeriaanse spits zelf én zijn club Chelsea, maar een coup van Marseille dreigde even roet in het eten te gooien. In de Luminus Arena gaan ze ervan uit dat het dossier Ugbo eerstdaags geofficialiseerd wordt. (KDZ)

Volledig scherm © BELGA

Man United verhuurt Andreas Pereira aan Flamengo

Andreas Pereira verlaat Manchester United. De Braziliaanse Belg wordt door de Red Devils uitgeleend aan Flamengo. In het contract is een aankoopoptie voorzien.

De 25-jarige Pereira zette zijn eerste voetbalpasjes in Lommel maar verhuisde al op jonge leeftijd naar PSV. Daar haalde Manchester United de zoon van ex-prof Marcos Pereira begin 2012 weg. Twee jaar later debuteerde hij in de eerste ploeg.

Om hem meer ervaring te laten opdoen, leende ManU de middenvelder vervolgens uit aan FC Granada (2016-2017) en Valencia (2017-2018). De volgende twee seizoenen kreeg Pereira regelmatig speeltijd bij United, dat hem vorig seizoen opnieuw verhuurde, dit keer aan Lazio. Hij speelde 33 wedstrijden voor de Romeinen, onder meer twee in de Champions League tegen Club Brugge, en kwam daarin tot een goal en vier assists.

Pereira speelde in zijn jeugdjaren voor de Belgische nationale ploeg maar koos finaal voor Brazilië. Hij verzamelde tot dusver één cap bij de Goddelijke Kanaries. Eind 2018 mocht Pereira invallen tijdens een oefenduel tegen El Salvador.

AC Milan neemt Alessandro Florenzi over van AS Roma

Italiaans international en kersvers Europees kampioen Alessandro Florenzi stapt van AS Roma over naar AC Milan. De Rossoneri nemen hem op huurbasis over, met een optie tot aankoop, zo raakte vandaag bekend.

De 30-jarige Florenzi is een jeugdproduct van Roma. Na een uitleenbeurt aan Crotone in het seizoen 2011-2012 speelde hij acht jaar voor de Romeinen. In 278 wedstrijden vond de rechterflankverdediger 28 keer de weg naar de netten.

In januari 2019 verhuisde Florenzi op huurbasis naar Valencia en afgelopen seizoen droeg de Italiaan het shirt van PSG. Daar was hij in 36 matchen goed voor twee goals en een assist.

Florenzi speelde al 45 keer voor de Italiaanse nationale ploeg (twee goals, drie assists). Op het voorbije EK startte hij in de basis tijdens de eerste groepsmatch tegen Turkije maar viel dan uit met een kuitblessure. Daardoor miste hij de volgende wedstrijden, waaronder de kwartfinale tegen België. Pas in de gewonnen finale tegen Engeland (4-3 na strafschoppen) maakte hij diep in de verlengingen weer zijn opwachting.

Charleroi huurt Nigeriaan van Galatasaray

Charleroi heeft zich versterkt met Valentine Ozornwafor (22). De Nigeriaanse verdediger wordt voor een seizoen gehuurd van de Turkse topclub Galatasaray. Charleroi bedong ook een aankoopoptie.

