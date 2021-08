Transfer Talk. Officieel: Club Brugge verhuurt Okereke aan Venezia - Boliviaans international op weg naar Beerschot

Champions League VTM-analisten Jan Mulder en Gilles De Bilde vinden uitschake­ling Genk logisch: “Shakhtar was beter, in alle opzichten”

10 augustus Racing Genk is in de Champions League gesneuveld in de derde voorronde. Over twee wedstrijden bleek het Oekraïense Shakhtar Donetsk té sterk. Niet onlogisch, vinden onze analisten Jan Mulder en Gilles De Bilde. “De Champions League is net iets te hoog gegrepen”, aldus Mulder. “Alhoewel, Genk heeft vijf behoorlijk grote kansen om te scoren gehad. Maar Shakhtar was beter, in alle opzichten.” De Bilde zag dat de Limburgers niet altijd even gelukkig waren in de afwerking. “Het is niet zozeer dat ze met kansen gemorst hebben, het zat gewoon niet méé. Het was natuurlijk een tegenstander van een ander niveau dan diegene die je in de play-offs in België tegenkomt.”