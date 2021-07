Transfer Talk. Nigeriaan van IFK Göteborg optie om Hongla te vervangen bij Antwerp

Football Talk Football Talk. KVM speelt gelijk tegen Roda, Dailly valt uit met zware blessure - Marcus Berg stopt als internatio­nal

15:06 KV Mechelen heeft in een oefenmatch tegen Roda JC 2-2 gelijkgespeeld. Malinwa kwam vroeg op voorsprong via Dailly. Enkele minuten later misstapte de youngster zich en hij moest met een draagberrie van het veld gedragen worden. De jonge aanvaller, die aan een goede voorbereiding bezig was, lijkt een zware knieblessure opgelopen te hebben. Bij rust stond het 1-1 na de gelijkmaker van Jensen en na de pauze ging Roda erop en erover dankzij een doelpunt van Goppel (1-2). Cuypers liet een penalty liggen, maar maakte in het slot alsnog gelijk: 2-2.