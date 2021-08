Transfer Talk. Nainggolan ontbindt contract bij Inter - Anderlecht verhuurt Vlap aan Twente - Japanse olympiër naar Union

Nainggolan ontbindt contract bij Inter

Je zou het bijna vergeten, maar naast Romelu Lukaku stond er nog een Belg onder contract bij Inter. Stond. Radja Nainggolan (33) heeft zijn contract bij de Italiaanse landskampioen ontbonden. Beide partijen kwamen daarvoor tot een akkoord. Hij is dus nu een vrije speler. De kans is groot dat hij transfervrij naar Cagliari trekt, waar hij ook de afgelopen twee seizoenen nog actief was. Goed voor de portemonnee van de Chinese eigenaar van Inter is de contractontbinding wel.

Nainggolan kwam tijdens de voorbereiding nog in actie voor Inter. De onderhandelingen liepen de afgelopen maanden stroef. Hij ontving ook een bod van het Turkse Besiktas, maar daar ging de middenvelder niet op in. Als alles goed gaat keert hij terug naar Sardinië, waar ook zijn vrouw van afkomstig is. Nainggolan kwam in 2018 over van AS Roma voor zo’n 38 miljoen euro plus Nicolo Zaniolo.

“Celtic biedt zeven miljoen op Thomas Henry”

Diverse Schotse bronnen melden dat Celtic Glasgow een bod van 7 miljoen euro zal uitbrengen op OHL-spits Thomas Henry (26). Dat is ruim het tienvoudige van wat de Leuvense club neertelde toen het in januari 2019 de Fransman van Tubeke overnam.

Officieel: Michel Vlap naar Twente

De deal was al even rond en is nu ook officieel aangekondigd: Anderlecht verhuurt Michel Vlap (24) aan Twente. De Nederlander speelde vorig seizoen op uitleenbasis bij Bundesliga-club Arminia Bielefeld. In Duitsland kon hij te zelden zijn stempel drukken en ook bij Anderlecht kon hij niet langer op veel speelminuten rekenen.

Union haalt Japanse olympiër

Union heeft een nieuwe linksbuiten beet. De Japanner Kaoru Mitoma komt op uitleenbasis over van het Engelse Brighton and Hove Albion, de ploeg van Leandro Trossard. Mitoma was voor Japan actief op de Olympische Spelen in eigen land. Hij scoorde zelfs, in de kleine finale tegen Mexico. Het mocht niet baten voor Japan, Mexico won en het gastland moest vrede nemen met een vierde plaats.

De 24-jarige speelde afgelopen seizoen bij Kawasaki Frontale, waar hij in 64 wedstrijden goed was voor 30 doelpunten en 19 assists. Brighton plukte hem weg, om hem dus meteen daarna bij Union te stallen. Mitoma wordt voor een jaar uitgeleend zonder aankoopoptie.

Stones blijft langer bij Manchester City

John Stones heeft een contractverlenging van vier jaar ondertekend bij Manchester City. Dat heeft de Premier League-kampioen dinsdag bekendgemaakt. De Engelse verdediger, die in 2016 van Everton naar City kwam, is nu tot 2026 aan de club van Rode Duivel Kevin De Bruyne verbonden.

“Ik kan niet gelukkiger zijn. Ik vind het geweldig om deel uit te maken van deze ploeg”, reageerde Stones. “Er zijn hier zoveel kwaliteitsvolle spelers en ik weet dat we trofeeën kunnen blijven winnen, wat mijn belangrijkste focus is. Werken met de trainer (Pep Guardiola, red.) is een droom. Hij heeft me zoveel geleerd over het spel en ik heb het gevoel dat ik elke dag iets nieuws leer.”

“Het succes van de afgelopen vier jaar is ongelooflijk. Om daar deel van uit te maken is een droom die is uitgekomen en ik wil gewoon blijven winnen. Dit is de beste plek voor mij om mijn voetbal te spelen en mijn ambities te vervullen.”

Sint-Truiden stalt Jhonny Lucas bij Braziliaanse tweedeklasser

Sint-Truiden laat Jhonny Lucas Flora Barboza op huurbasis naar het Braziliaanse Londrina trekken. Dat heeft STVV gemeld.

De jonge Braziliaanse middenvelder (21), die in augustus 2019 de overstap van Parana naar STVV maakte, speelde tot nog toe drie officiële wedstrijden voor het eerste elftal. Nu maakt hij op zoek naar speelminuten de voorlopige overstap naar Londrina Esporte Club, dat uitkomt in de Braziliaanse tweede klasse. STVV begon het seizoen in 1A met vier punten uit drie wedstrijden.

Thibaut Peyre staat op vertrekken bij KV Mechelen

Thibaut Peyre (28) lijkt (tijdelijk) te vertrekken bij KV Mechelen. De verdediger zat de eerste drie speeldagen in de tribune en kreeg van de club te horen dat ze dit seizoen niet op hem rekenen. Een boodschap die hard aankwam bij de Fransman - het liefst van al was hij nu nog steeds basisspeler bij Malinwa. Peyre was de voorbije twee seizoenen een vaste waarde, maar moet nu Vanlerberghe, Souza en Bateau voor zich dulden in de pikorde. Hij en zijn entourage zoeken naar een oplossing, en die zou in de Ligue 1 liggen. Clermont Foot 63 toont namelijk interesse, al zijn er ook nog andere opties buiten Frankrijk. Als Peyre vertrekt, gaat het wel zeker om een uitleenbeurt van één jaar. (ABD)

Frankfurt leent Noorse aanvaller Hauge van AC Milan

Eintracht Frankfurt heeft dinsdag de Noorse aanvaller Jens Petter Hauge voor een seizoen geleend van AC Milan. De 21-jarige linksbuiten moet Andre Silva, die overstapte naar RB Leipzig nadat hij vorig seizoen 28 Bundesliga-doelpunten voor Frankfurt scoorde, vervangen.

“Met Jens Petter Hauge voegen we het volgende belangrijke puzzelstukje aan onze selectie toe. Ons doel is om de selectie zo samen te stellen dat we nog meer variatie hebben en minder voorspelbaar zijn”, zei sportief directeur Markus Krösche in een verklaring. Frankfurt gaf eerder al spits Rafael Borre een contract en heeft een optie op de aankoop van Hauge, die drie caps telt voor de Noorse nationale ploeg.

