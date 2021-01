Transfer Talk. Monaco-verdediger van 10 miljoen in beeld bij Cercle - "Bundu mag weg op uitleenbasis” - Tunesische topclub wil Togui (KVM)

Verdediger van 10 miljoen in beeld bij Cercle Brugge

“Mustapha Bundu mag weg op uitleenbasis”

Mustapha Bundu (23) moest zich ook gisteren tevreden stellen met een plekje op de tribune. De van Aarhus overgekomen aanvaller kon de hoge verwachtingen nog niet inlossen. Anderlecht betaalde drie miljoen euro in de zomer. Paars-wit wil de ontwikkeling van Bundu niet afremmen en staat open voor een uitleenbeurt, zo wordt in de Scandinavische entourage van de speler beweerd. Intern is het geloof in Bundu nog steeds groot. Anderlecht meent dat de recordaanwinst uiteindelijk wel zijn waarde zal bewijzen. (PJC)

Tunesische topclub wil Togui (KVM) huren, spits reist af naar thuisland

Espérance Tunis, het nummer één in de Tunesische eerste klasse, toont interesse in William Togui (24). Het wil de spits van KV Mechelen huren tot het einde van dit seizoen. Malinwa is op zoek naar een oplossing voor Togui, die niet meer aan spelen toekomt. Dat een club uit Tunesië komt aankloppen, hoeft niet te verbazen, want eerder in zijn carrière speelde Togui al op Afrikaanse bodem in zijn thuisland Ivoorkust en in Marokko. Het is wel de vraag of Togui zelf een uitleenbeurt aan Tunis ziet zitten. Hij heeft op dit moment ook andere - belangrijkere - zaken aan zijn hoofd. De spits reist vandaag af naar Abidjan, Ivoorkust, om er zijn ernstig zieke mama bij te staan. “Als familieclub kunnen we zoiets niet weigeren. Zo’n zaken gaan nu eenmaal voor, ook al kan dat nefast zijn voor een eventuele transfer”, klinkt het in Mechelen. (ABD)