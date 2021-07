Transfer Talk. Mohammadi verlaat zo goed als zeker AA Gent - Club Brugge denkt aan Idrissi, die voor 12 miljoen naar Sevilla ging - KVK versterkt zich met jonge Duitse spits

Transfer TalkDe voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen is volop bezig, dus draait ook de transfermolen op volle toeren. Welke smaakmakers vertrekken uit de Jupiler Pro League? Wie gooit met de miljoenen? En wat met Lionel Messi, blijft hij of blijft hij niet bij Barcelona? Alle transferontwikkelingen in binnen- én buitenland volgt u dagelijks in onze Transfer Talk.

Mohammadi naar exit bij AA Gent

Milad Mohammadi (27) heeft allicht zijn laatste wedstrijd gespeeld voor AA Gent. De Iraanse international staat in de belangstelling van AEK Athene en Ferencvaros. Een eerste bod van 500.000 euro van AEK werd door AA Gent geweigerd, maar intussen hebben de Grieken net als Ferencvaros een aanzienlijk hoger bod uitgebracht. Gent stemt in met een transfer, de keuze is nu aan Mohammadi zelf. Met Nurio en de Ivoriaanse nieuwkomer Christopher Opéri beschikt AA Gent over voldoende mogelijkheden op de linksback of de linkerwingback. (RN)

Volledig scherm © BELGA

Antwerp rond met Noorse international

Een betere versie van Simen Juklerød, zo horen we. Antwerp heeft een persoonlijk akkoord met Birger Meling. De 26-jarige linksback is 19-voudig Noors international, speelde dinsdagavond nog 68 minuten mee in een vriendschappelijke match tegen Griekenland en staat in z’n thuisland hoog aangeschreven. Het enige struikelblok om tot een definitieve transfer te komen is de competitiesituatie in Frankrijk. Nîmes, eigendom van Meling, degradeerde vorig seizoen uit de Ligue 1, maar of het effectief moet zakken, is nog onduidelijk. Bordeaux en Angers moeten namelijk verplicht naar de Ligue 2 wegens financiële problemen. Hierdoor zou Nîmes misschien alsnog in de Ligue 1 kunnen blijven. Beide ploegen gingen echter in beroep. Zolang die situatie niet uitgeklaard is, blijft het moeilijk om de transfer af te ronden en zoekt Antwerp naar alternatieven. (MVS)

Volledig scherm Birger Meling (rechts) in het shirt van Rosenborg in 2019. © ANP/VI Images

Niklas Dorsch verlaat AA Gent voor Augsburg

AA Gent laat Niklas Dorsch (23) vertrekken naar Augsburg. Dat hebben beide clubs bekendgemaakt. “Het was Niklas’ uitdrukkelijke wens om terug te keren naar Duitsland en meer specifiek de Bundesliga. Die wens gaat nu in vervulling”, melden de Buffalo’s, die naar verluidt 7 miljoen euro ontvangen. Bij Augsburg ondertekende Dorsch een vijfjarig contract tot 30 juni 2026.

De middenvelder, die in de zomer van 2020 voor 3,5 miljoen euro overkwam van Heidenheim, speelde in totaal 43 wedstrijden voor AA Gent. Hierin kwam hij vier keer tot scoren en leverde hij evenveel assists af. Dorsch maakte indruk op het voorbije EK voor beloften, waar hij zich met Duitsland tot Europees kampioen kroonde. Daarnaast werd hij ook geselecteerd voor de Duitse ploeg die zal aantreden op de komende Olympische Spelen in Tokio.

Club denkt aan Idrissi

Oussama Idrissi, vorig seizoen door Sevilla na Nieuwjaar uitgeleend aan Ajax, staat op de radar van Club Brugge. De 25-jarige buitenspeler werd vorige zomer door de Spaanse topclub voor 12 miljoen euro overgenomen van AZ Alkmaar, waar-ie met 13 goals in 25 matchen een topseizoen beleefde. Bij Sevilla kwam Idrissi afgelopen seizoen evenwel nauwelijks aan spelen toe, met een uitleenbeurt aan Ajax als gevolg.

De Marokkaanse Nederlander is rechtsvoetig, maar speelt bij voorkeur op links. Voorlopig is er nog geen sprake van concrete onderhandelingen. Club moet afwachten wat de plannen van Sevilla met Idrissi zijn, maar volgt het dossier alvast van nabij op. (TTV)

Volledig scherm Oussama Idrissi (rechts). © ANP

KV Kortrijk trekt spits Charles-Jesaja Herrmann aan

KV Kortrijk heeft zich versterkt met de jonge Duitser Charles-Jesaja Herrmann. De beloftevolle aanvaller komt over van het Duitse Wolfsburg, waar hij nog geen minuten maakte voor de A-ploeg. De boomlange spits tekende een contract voor drie seizoenen. Herrmann testte deze voorbereiding nog bij de rivalen van Zulte Waregem. Hij scoorde er twee keer in een oefenmatch tegen Oudenaarde, maar koos uiteindelijk voor een avontuur bij KVK.

“Jesaja is explosief, snel en krachtig”, zegt sportief manager Rik Foulon met drie kernwoorden. “Hij is tweevoetig en werkt goed af. Ook zijn sprongkracht bleek bij medische testen uitstekend.” Jesaja Herrmann bevindt zich inmiddels al bij de groep op stage in het Nederlandse Wageningen. (IVDA)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Milan neemt Sandro Tonali definitief over van Brescia

De Italiaanse middenvelder Sandro Tonali wordt door AC Milan definitief overgenomen van Brescia. In San Siro ondertekende Tonali, die reeds sinds begin vorig seizoen op huurbasis bij de Rossoneri aan de slag is, een contract voor vijf seizoenen, zo maakte de club donderdag bekend.

Vorig seizoen kwam de 21-jarige Tonali, viervoudig Italiaans international, tot 37 wedstrijden voor Milan. Met de overgang zou volgens de Italiaanse pers zo’n 20 miljoen euro gemoeid zijn. Milan doet zo een zaakje, want aanvankelijk was er 35 miljoen euro afgesproken.

Zweedse international Quaison verlaat Mainz voor club in Saudi-Arabië

Robin Quaison trekt naar Al-Ettifaq, een club die aantreedt in de eerste afdeling in Saudi-Arabië. De 27-jarige Zweedse international (30 caps) was einde contract bij Bundesliga-club FSV Mainz 05.

De aanvaller ondertekende bij zijn nieuwe club een contract tot de zomer van 2024, zo meldde Al-Ettifaq donderdag.

Quaison kwam in 2017 bij Mainz terecht. Voor die club speelde hij 123 Bundesliga-wedstrijden, waarin hij 31 keer raak trof.

Op het EK kreeg Quaison speeltijd in de vier wedstrijden van Zweden. De Zweden werden in de achtste finales uitgeschakeld door Oekraïne.