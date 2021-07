Transfer Talk. Memphis Depay na vakantieperiode aangekomen in FC Barcelona - AEK Athene kondigt Vranjes aan

VoetbalDe voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen is volop bezig, dus draait ook de transfermolen op volle toeren. Welke smaakmakers vertrekken uit de Jupiler Pro League? Wie gooit met de miljoenen? Alle transferontwikkelingen in binnen- én buitenland volgt u dagelijks in onze Transfer Talk.

Depay nu ook geland in Barcelona

Memphis Depay is geland in Barcelona. De Nederlander komt na een korte vakantieperiode transfervrij over van het Franse Lyon, nadat hij met Oranje nog actief was op het EK. Depay tekent een contract voor twee jaar in Spanje. In Barcelona loopt hij met trainer Ronald Koeman en middenvelder Frenkie De Jong twee landgenoten tegen het lijf.

In Barcelona kampen ze met financiële problemen. Aanwinsten als Agüero, Garcia en Depay konden nog niet worden ingeschreven, omdat de loonlast te hoog ligt. Naar alle verwachtingen tekent superster Lionel Messi binnenkort een nieuw contract, waarbij hij fors inlevert.

Vranjes keert terug naar Athene

De transfer zat al enkele dagen in de pijplijn, maar is nu door AEK Athene ook officieel gemaakt: Ognjen Vranjes verlaat Anderlecht en keert terug naar de Griekse hoofdstad. De Bosnische centrale verdediger slaagde er in Brussel nooit in om door te breken.

Youssef Maziz speelt volgend seizoen op huurbasis voor Seraing

Youssef Maziz is voorgesteld bij promovendus Seraing. De 23-jarige aanvaller komt op huurbasis over van Metz, met wie de club uit het Luikse een samenwerkingsverband heeft lopen. Maziz maakte afgelopen seizoen zijn opwachting in 12 duels in de Ligue 1. Het is na aanvaller Marius Mouandilmadji, middenvelder Mathieu Cachbach en vleugelverdedigers Marsoni Sambu en Morgan Poaty de vijfde speler die de gelederen komt versterken.

