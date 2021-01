Transfer Talk. Meïte, ex-Essevee, naar AC Milan - Ivo Rodrigues verlaat Antwerp - AA Gent haalt jonge Israëliër

Meïte, ex-Essevee, naar AC Milan

Mooie overgang voor Soualiho Meïte. De 26-jarige Fransman, in 2013 nog een speler van Zulte Waregem, trekt op huurbasis naar AC Milan. Torino verhuurt hem tot juni 2021. De Milanezen bedongen ook een aankoopoptie.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

AA Gent haalt jonge Israëliër Malede

AA Gent heeft zijn eerste wintertransfer beet. Yonas Malede tekende voor 4,5 jaar bij de Buffalo’s. D 21-jarige spits komt over van het Israelische Maccabi Netanya, waar hij dit seizoen 7 keer scoorde en 2 assists gaf in 15 wedstrijden. Malede is een Israëlisch jeugdinternational met een Ethiopisch paspoort.

“Yonas is een rechtsvoetige aanvaller die centraal en op de flank uit de voeten kan”, zegt sportsmanager Tim Matthys. “Hij heeft een goeie versnelling, speelt met veel overgave en heeft goede fysieke kwaliteiten. Het is een jongen met veel potentieel en hij heeft toch al wat ervaring ondanks zijn jonge leeftijd. Hij bezit interessante kwaliteiten die zeker een meerwaarde kunnen zijn in de Belgische competitie. Hij heeft nog een grote groeimarge en zal onder de vleugels van onze coach zeker nog stappen voorwaarts zetten.” Malede is normaal gezien volgende week donderdag al speelgerechtigd op het veld van RC Genk. (RN)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ivo Rodrigues verlaat Antwerp en keert terug naar Portugal

Een uitgaande transfer bij Antwerp. Ivo Rodrigues is rond met het Portugese Famalicão, hekkensluiter in de eerste klasse. De 25-jarige Portugees arriveerde in de zomer van 2018 op de Bosuil, goed voor 75 matchen in onze hoogste klasse. Daarin scoorde hij 9 keer en deelde hij evenveel assists uit. Dit seizoen kwam hij mede door blessures niet in actie, nu trekt hij dus weer naar z’n thuisland. (MVS)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: