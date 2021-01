Transfer Talk. Luckassen op weg naar Kasimpasa

Voetbal Transfer Talk. Anderlecht definitief verlost van Milic - Standard informeert naar Eu­pen-spits

9 januari Anderlecht is (bijna) van Antonio Milic (26) verlost. De Kroatische verdediger ging al met een truitje van Lech Poznan op de foto. De definitieve transfer is nog niet honderd procent rond, maar dus wel nakende. Milic kwam in 2018 over van KV Oostende maar past al enige tijd niet in de plannen van paars-wit en Kompany.