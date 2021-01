Transfer Talk. Luckassen op weg naar Kasimpasa - Cercle haalt spits bij Nîmes

Club Brugge Clement tempert: “Niet meteen wonderen verwachten van Dost”, Dennis is er niet bij tegen STVV

8 januari Op Stefano Denswil is het wellicht nog even wachten, maar zondag zien we Bas Dost een eerste keer aan het werk in het shirt van Club: “De dingen die we van hem vragen, zijn op zijn lijf geschreven”, is Philippe Clement opgetogen over het debuut van Dost.