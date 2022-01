Transfer Talk. Limbombe op weg naar Zulte Waregem - Badji (Club) op verlanglijstje Charleroi - Newcastle betaalt 50 miljoen euro voor Lyon-middenvelder

Advocaten wraken rechters KI in zaak ‘Propere Handen’

De Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) boog zich donderdag over de bijzondere opsporingsmethoden die gebruikt zijn in het onderzoek van het voetbalfraudedossier “Propere Handen”. Een routinekwestie, al blijkt dat niet het geval te zijn in dit dossier. Verschillende advocaten besloten de KI te wraken, die volgens hen niet objectief zou kunnen oordelen.

27 januari