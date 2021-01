Transfer Talk. KV Mechelen zoekt ook in Duitsland naar nieuwe spits - Gesprekken tussen RSCA en Ashimeru gaan goede richting uit

Gouden Schoen Een historisch dieptepunt in de geschiede­nis van de Gouden Schoen: Nmecha beste speler van Anderlecht... dat 3 punten verzamelt

9:20 Het is vruchteloos zoeken naar paars-wit tussen het goud. Deze Gouden Schoen-editie is voor Anderlecht een dieptepunt. In totaal kreeg het... drie punten. Auwtch. “Echt triestig”, zegt Jef Jurion. “Des te meer omdat ik het kransje kanshebbers niet hoog inschat.” Maar de laureaat uit 1957 en 1962 ziet in de huidige selectie wél één potentiële kandidaat voor de trofee.