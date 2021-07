Transfer Talk. KV Mechelen dicht bij definitieve transfer Shved

KV Mechelen dicht bij definitieve transfer Shved

KV Mechelen staat op het punt om Marian Shved (24) definitief over te nemen van Celtic Glasgow. De voorbije dagen doken er op sociale media beelden op van de Oekraïense winger Achter de Kazerne. Daar houdt hij zijn conditie op peil door individuele loopsessies af te werken - Shved kreeg een loopprogramma van de staf. Een akkoord is er voorlopig nog niet, maar er wordt wel snel een doorbraak verwacht. Als de transfer rond is, is het (inkomende) huiswerk van KVM helemaal af. Shved speelde vorig seizoen al op huurbasis bij Malinwa, waarvoor hij na een moeilijke start toch nog vijf keer scoorde en drie assists gaf in 24 matchen. (ABD)