Transfer Talk. KRC Genk laat verdediger gaan - STVV haalt Japanner met twee caps - OHL verhuurt overbodige spits

RKC Waalwijk plukt jonge verdediger Shawn Adewoye weg bij KRC Genk

STVV leent jonge Japanse verdediger

Daiki Hashioka is een Kanarie! De Japanse 21-jarige centrale verdediger komt op huurbasis over van Urawa Red Diamonds dat in de J1-league uitkomt. Hashioka speelde in totaal 74 wedstrijden voor de Reds waarin hij 4 keer wist te scoren en 6 assists afleverde. Hij verzamelde ook reeds 2 caps voor de Samurai Blue, het nationale elftal van Japan. Zijn avontuur bij STVV is meteen zijn eerste buitenlandse avontuur.

OHL leent overbodige spits Milan Tucic uit aan NK Bravo

In deze campagne kwam Tucic enkel in actie op het veld van KV Oostende. In het seizoen 2019-2020 stond de spits drie keer tussen de lijnen in 1B en draafde hij ook op in de bekerwedstrijd op Stayen tegen STVV. In september 2019 ruilde Tucic NK Rudar Velenje in voor OH Leuven.