Transfer Talk. KRC Genk laat verdediger gaan - Eupen anticipeert op vertrek De Wolf - STVV haalt Japanner met twee caps

Transfer TalkDe tijd dringt, want tot en met 1 februari, morgen dus, loopt in België de wintertransferperiode. Halen onze clubs nog die broodnodige versterking? Of geraken ze alsnog van die overbodige speler verlost? En ook in het buitenland zullen er nog deals worden gemaakt. De belangrijkste transfergeruchten en de officiële deals ontdekt u in onze Transfer Talk!

Eupen anticipeert op vertrek De Wolf

Tegenstrijdig met wat coach Beñat San José vrijdagmorgen tijdens zijn online-press point te kennen gaf, zal Ortwin De Wolf AS Eupen toch verlaten. Volgens Grenz Echo met bestemming Antwerp. Onze Duitstalige collega’s voegen er zelfs aan toe dat de Great Old de 23-jarige doelman vooreerst zou uitlenen tot het einde van het seizoen. Sinds zijn blessure in de match van 27 november tegen Charleroi speelde De Wolf als titularis bij de Panda’s zijn plaats kwijt aan Théo Defourny, die ondanks mindere momenten, de voorkeur bleef genieten.

Als vervanger van De Wolf zijn ze in Ostbelgien terechtgekomen bij de transfervrije Duitser Robin Himmelman (31), die sinds 2012 actief was bij Sankt Pauli en van wie het contract bij de club uit de 2de Bundesliga enkele weken geleden in onderling overleg voortijdig werd beëindigd. (AR)

Volledig scherm © Photo News

Waasland-Beveren huurt linksbuiten bij Heracles

Waasland-Beveren huurt de 23-jarige Curaçaoër Jeremy Cijntje tot het einde van het seizoen van Heracles Almelo.

De linksbuiten stroomde door uit de jeugdopleiding van FC Dordrecht naar het eerste elftal. In september 2019 maakte Cijntje de overstap naar Heracles Almelo in de Nederlandse Eredivisie. Dit seizoen kwam hij bij Heracles, dat momenteel tiende staat in het klassement, in zeven competitiewedstrijden in actie.

“We zijn blij dat Jeremy de uitdaging aangaat bij ons”, reageert sportief directeur Roger Stilz. “Hij past perfect binnen het profiel dat we zochten.” Cijntje zal bij de Oost-Vlamingen met het nummer 19 voetballen. Hij werkt morgen de eerste groepstraining af.

RKC Waalwijk plukt jonge verdediger Shawn Adewoye weg bij KRC Genk

RKC Waalwijk heeft zich versterkt met centrale verdediger Shawn Adewoye. De 20-jarige Belg komt over van KRC Genk en ondertekent een contract tot medio 2023 in Waalwijk.

“We wilden al geruime tijd een centrale verdediger toevoegen aan onze selectie, om zo de posities in het hart van de defensie dubbel te bezetten”, licht algemeen directeur Frank van Mosselveld de transfer van Adewoye toe. “Met de komst van Shawn komt er een sterke en gedreven centrale verdediger de gelederen versterken en houden we vast aan onze missie om spelers met veel potentie aan ons te binden.”

Adewoye komt uit de jeugdopleiding van Genk. Hij schoof op zijn achttiende door naar de A-selectie. Adewoye heeft vijftien interlands in verschillende jeugdelftallen van België op zijn naam staan.

STVV leent jonge Japanse verdediger

Daiki Hashioka is een Kanarie! De Japanse 21-jarige centrale verdediger komt op huurbasis over van Urawa Red Diamonds dat in de J1-league uitkomt. Hashioka speelde in totaal 74 wedstrijden voor de Reds waarin hij 4 keer wist te scoren en 6 assists afleverde. Hij verzamelde ook reeds 2 caps voor de Samurai Blue, het nationale elftal van Japan. Zijn avontuur bij STVV is meteen zijn eerste buitenlandse avontuur.

Daarnaast heeft Jorge Teixeira, wienst contract afliep, een verlenging getekend tot einde seizoen 2022 met een optie op nog een extra jaar. Dat betekent dat de ervaren Portugees in de centrale verdediging zijn carrière zal afsluiten op Stayen. (FKS)

OHL leent overbodige spits Milan Tucic uit aan NK Bravo

Oud-Heverlee Leuven laat de 24-jarige Sloveen Milan Tucic het seizoen volmaken bij NK Bravo, waar hij alle jeugdreeksen doorliep. Dat heeft OHL zondag gemeld.

In deze campagne kwam Tucic enkel in actie op het veld van KV Oostende. In het seizoen 2019-2020 stond de spits drie keer tussen de lijnen in 1B en draafde hij ook op in de bekerwedstrijd op Stayen tegen STVV. In september 2019 ruilde Tucic NK Rudar Velenje in voor OH Leuven.

NK Bravo staat in de Sloveense Prva Liga op de 8ste plaats.

